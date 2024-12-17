Во Львове Железнодорожный районный суд рассмотрел дело местной жительницы, обвиненной в психологическом насилии над свекровью.

Как сообщается в приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, конфликт между женщиной и свекровью возник из-за отказа поехать вместе на кладбище.

Инцидент произошел 3 ноября 2024, а решение суда было принято 9 декабря.

По материалам дела, обвиняемая дома использовала нецензурную лексику, которая могла отрицательно повлиять на психологическое состояние свекрови. Поэтому ее привлекли к ответственности по ч. 1 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Во время судебного заседания женщина отрицала обвинения, объясняя, что конфликт возник только из-за того, что она не взяла свекровь на кладбище. Однако суд принял во внимание доказательства, в частности, заявление потерпевшей, полицейские рапорты, протокол и видеозаписи с нагрудных камер, и решил, что они достаточны для вынесения решения.

Суд назначил штраф в размере 170 гривен и обязал уплатить судебный сбор в размере 605,60 грн. Если штраф не будет уплачен в течение 15 дней, решение будет исполнено принудительно через исполнительную службу.

Также Politeka писала о том, что в Харькове мужчина поджег авто военный.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

Украинцам приходят завышенные платежи за газ: известно, почему это может произойти.

В Украине сразу действуют несколько тарифов на электроэнергию: часть украинцев заплатит меньше в декабре.