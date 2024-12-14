Чтобы куриные шницели были еще вкуснее и сочнее, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский решил добавить к ним начинку из сыра.

Известный шеф-повар и ресторатор, судья шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился рецептом сочных шницелей из куриного филе с сыром.

Для приготовления двух крупных шницелей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет:

филе куриное – 2 шт.

моцарелла – 100 г

яйца – 2 шт. + 1 ст.л. воды

соль – по вкусу

Для панировки шницелей "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет муку, а также отдельно смешивает сухари (лучше брать панко или натереть белый хлеб, чтобы были крупные кусочки, и подсушить его) + несладкие кукурузные хлопья + специи (куркума, копченая паприка, орегано, сухой перец чили, сухой чеснок и т.п.).

Куриное филе "Мастер Шеф" Владимир Ярославский пластует: надрезает его и раскрывает "бабочкой". Накрываем филе пищевой плёнкой и аккуратно отбиваем. Чтобы филе лучше отбивалось, а потом было более сочным, шеф-повар советует смазать его водой.

Солим филе и на половину выкладываем натертую моцареллу, накрываем второй половиной, еще немного отбиваем и прижимаем. Для стабилизации "Мастер Шеф" Владимир Ярославский отправляет будущие шницели в холодильник на полчаса.

Яйца с водой размешиваем вилкой до однородности. Для панировки смешиваем кукурузные хлопья, сухари и специи.

Отбивные сначала обваливаем в муке, затем погружаем в яйцо, а затем обваливаем в сухарях. Жарим шницели на разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне примерно по две минуты с каждой стороны.

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