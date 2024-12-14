В этот раз у себя в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального праздничного салата с салями без майонеза.

Чтобы приготовить вкусный праздничный салат с салями, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:

пучок листового салата

1 огурец (свежий)

1 помидор

80 г оливок без косточек

80 г салями

100 г консервированного нута

40 г сыра пармезан

Заправлять этот салат "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует не майонезом, а вкусной винегретной заправкой, для приготовления которой нам понадобится:

3 ст.л. оливкового масла

1 ч.л. уксуса (судья "Мастер Шеф" использует винный)

1 ч.л. сушеного орегано

1 ч.л. дижонской горчицы

соль – по вкусу

Огурец и салями "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкой соломкой, оливки – кольцами, помидор – кубиками. Также нарезаем листья салата. В большой миске смешиваем все нарезанные ингредиенты, добавляем консервированный нут.

Для заправки просто смешиваем вилкой до однородности растительное масло, уксус, горчицу, орегано и соль. Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем. Посыпаем салат тертым пармезаном – и можно подавать на праздничный стол.

А если вдруг захотите майонеза, то приготовьте домашний по рецепту судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво. Это безопасный рецепт из вареных яиц. Для приготовления майонеза просто перебиваем блендером до однородности 3 вареных яйца, 30 г растительного масла, сок половинки лимона, 5 г горчицы, 2 г соли, 4 г сахара и 2 г черного молотого перца.

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