В этот раз у себя в Instagram неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво поделился рецептом оригинального праздничного салата с салями без майонеза.
Чтобы приготовить вкусный праздничный салат с салями, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использует:
- пучок листового салата
- 1 огурец (свежий)
- 1 помидор
- 80 г оливок без косточек
- 80 г салями
- 100 г консервированного нута
- 40 г сыра пармезан
Заправлять этот салат "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво советует не майонезом, а вкусной винегретной заправкой, для приготовления которой нам понадобится:
- 3 ст.л. оливкового масла
- 1 ч.л. уксуса (судья "Мастер Шеф" использует винный)
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 1 ч.л. дижонской горчицы
- соль – по вкусу
Огурец и салями "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво нарезает тонкой соломкой, оливки – кольцами, помидор – кубиками. Также нарезаем листья салата. В большой миске смешиваем все нарезанные ингредиенты, добавляем консервированный нут.
Для заправки просто смешиваем вилкой до однородности растительное масло, уксус, горчицу, орегано и соль. Добавляем заправку в салат и хорошо перемешиваем. Посыпаем салат тертым пармезаном – и можно подавать на праздничный стол.
А если вдруг захотите майонеза, то приготовьте домашний по рецепту судьи "Мастер Шеф" Хименеса-Браво. Это безопасный рецепт из вареных яиц. Для приготовления майонеза просто перебиваем блендером до однородности 3 вареных яйца, 30 г растительного масла, сок половинки лимона, 5 г горчицы, 2 г соли, 4 г сахара и 2 г черного молотого перца.
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