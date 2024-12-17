Никогда не существует гарантии, что какой-то определенный знак Зодиака будет вам лгать (или что другие знаки не будут этого делать), но если подумать о склонностях каждого знака, то именно эти с наибольшей вероятностью окажутся патологическими лжецами.

Какие знаки Зодиака часто обманывают:

Первое место в списке «вероятнее всего лгут» занимают Близнецы — что, возможно, никого не удивит. Известные своей «двуличностью», близнецы зодиака уже имеют репутацию теневых, ненадежных или лживых людей.

Постарайтесь не принимать это на свой счет. Близнецы редко бывают мстительными, мстительными или презрительными — они просто известны своими полетами фантазии. Как и воздушная стихия, связанная с этим знаком, Близнецы «парят в воздухе», так сказать. Они креативны и изобретательны и гораздо более склонны говорить много невинной лжи, чем одну большую катастрофическую ложь.

Считайте это просто частью того, кем они являются. Обычно они не имеют в виду ничего плохого, и в конце дня они хотят, чтобы все было легко и весело — вот почему они обычно лгут. Это просто для поддержания атмосферы!

На втором месте у нас не кто иной, как таинственный Скорпион. Хотя эти сильные и резкие люди невероятно преданны и глубоки, они также несколько параноидальны и известны своими контролирующими тенденциями. И как мы все знаем, люди готовы совершать ужасные вещи — например, лгать — чтобы сохранить свое чувство контроля.

И, наконец, на 3 месте у нас Весы. Если вы удивлены, увидев в этом списке очаровательных и дипломатичных Весов, имейте в виду, что иногда требуется одна или две лжи, чтобы «сохранить мир» на поверхности.

Весы действительно ставят гармонию на первое место до такой степени, что становятся угодниками людей, в конце концов. Так что если у них нет честного ответа, который понравится всем?

Можете поспорить, они придумают нечестный ответ. Хотя они могут чувствовать себя виноватыми из-за этого, одна из слабостей Весов — желание нравиться, поэтому они скорее солгут и сохранят свой статус, чем скажут правду и будут отвергнуты.

Читайте также:

Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.