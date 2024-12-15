После введения пенсионной реформы никаких дополнительных ограничений для выхода на пенсию не будет.

Целью пенсионной реформы в Украине является устранение части дисбалансов в солидарной пенсионной системе - в Украине в рамках пенсионной реформы планируется внести изменения в правила выхода на пенсию.

Об этом сообщили украинские СМИ.

В частности, будет отменено требование о наличии минимум 15 лет стажа для получения пенсии. Вместо этого пенсию можно получить по условиям, касающимся количества набранных баллов. Это означает, что даже если стаж будет меньше 15 лет, но заработная плата достаточно высока, пенсия все равно будет доступна.

После введения пенсионной реформы никаких дополнительных ограничений для выхода на пенсию не будет. С 1 января 2028 года пенсия станет доступной независимо от возраста при условии наличия 40 лет стажа. Кроме того, если пенсия недоступна для тех, кто имеет меньше 15 лет стажа даже в 65 лет, то по новым правилам будет возможность выхода на пенсию с меньшим стажем, при условии, что зарплата не меньше определенного уровня.

Согласно новым правилам, минимальные условия для ухода на пенсию в 65 лет после внедрения реформы будут выглядеть следующим образом:

15 лет стажа — любая зарплата (но не меньше минимальной).

14 лет стажа – зарплата, которая составляет 85,7% от средней (15,4 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

13 лет стажа – зарплата на уровне 92,3% средней (16,6 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

12 лет стажа — зарплата, равная среднему (18 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

11 лет стажа – зарплата на уровне 109% средней (19,6 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

10 лет стажа — зарплата в 1,2 раза выше средней (21,6 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

9 лет стажа — зарплата в 1,33 раза выше средней (24 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

8 лет стажа — зарплата в 1,5 раза выше средней (27 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

7 лет стажа — зарплата в 1,7 раза выше средней (30,6 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

6 лет стажа — зарплата в 2 раза выше средней (36 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

5 лет стажа — зарплата в 2,4 раза выше средней (43,2 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

4 года стажа — зарплата в 3 раза выше средней (54 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

3 года стажа — зарплата в 4 раза выше средней (72 тыс. грн по состоянию на сентябрь 2024).

Целью пенсионной реформы в Украине является устранение части дисбалансов в солидарной пенсионной системе. Однако проблемы, накопленные за годы, тяжелая демографическая ситуация, низкие зарплаты и доходы в конвертах могут осложнить обеспечение украинцев справедливыми выплатами пенсии.

Источник: OBOZ.UA.

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