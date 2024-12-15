В канун новогодних и рождественских праздников спрос на продукты традиционно растет - в этом году украинцам придется гораздо больше отдать денег, чем годом ранее.

Об этом сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики".

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", среди самых дорогих блюд в этом году будут соленые огурцы, помидоры, квашеная капуста, постный борщ с фасолью, жареный картофель, жареная рыба, винегрет, вареники, кутья, компот, а также свежие овощи и овощи . Так, в этом году стоимость Рождественского стола для украинцев составит 1365 гривен, что на 41% больше по сравнению с 2023 годом.

Увеличение цен объясняется экономическими проблемами, возникшими в результате полномасштабного вторжения россии в Украину.

Согласно расчетам специалистов, пшеничная кутья (950 граммов) обойдется в 175,05 гривны. 200 граммов мака обойдутся в 68,5 гривны, грецкие очищенные орехи - в 44,89 гривны, а 100 граммов изюма - в 21,73 гривны.

Также сообщается, что в этом году жареная рыба обойдется в 306,97 гривны, а для приготовления постного борща (2,535 кг продуктов на 2 литра воды) нужно будет потратить 131,94 гривны. Салат "Винегрет" (1,73 кг ингредиентов) обойдется в 67,75 грн.

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