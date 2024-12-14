Сегодня в Украине морозно, а дальше погода станет еще сложнее.

Украину накрывает мощный антициклон , который уже принес значительное понижение температуры, сильный ветер и гололед.

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что 14 декабря морозы ударят по всей территории страны. Температура ночью упадет до -13 градусов, днем ​​она будет едва подниматься до -3 градусов. В нескольких регионах дневные показатели достигнут максимум +2 градуса, но это будут скорее исключения. Осадков в этот период не ожидается, а небо будет безоблачным.

На западе страны морозы будут достигать -13 градусов ночью, днем ​​воздух прогреется до -3 градусов. Северные области также будут в плену холодов: температура будет варьироваться от -12 градусов ночью до -4 днем. В центральной части страны, несмотря на облачную погоду, возможен легкий снег, а столбики термометров будут показывать от -12 ночью до -3 днем.

На востоке ночные морозы достигнут -10 градусов, а днем ​​температура также остановится на отметке -3. Юг и Крым будут ощущать более легкое похолодание, здесь ночные показатели остановятся на уровне -8 градусов, а дневная температура будет достигать -1, иногда поднимаясь до +2 градусов.

Ранее Politeka писала , что эта неделя в Украине будет настоящим испытанием для любителей стабильной погоды: синоптики предупреждают о сильных перепадах температуры, дождях, вьюгах и даже грозах.

Последние новости Украины:

По графику должен быть свет, а его нет: в ДТЭК посоветовали украинцам, как действовать.

Свет снова выключают: украинцам ответили, сколько еще могут остаться отключения.

Жители квартир могут заменить генератор: как правильно рассчитать мощность "экофлоу", чтобы быть со светом.