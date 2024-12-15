Прибавки для пенсионеров начисляются автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за их получением.

Правительство Украины продолжает выплачивать возрастные надбавки к пенсиям, инициированные президентом - программа касается пенсионеров старше 70 лет и действует по всей стране.

Подробности сообщили в ПФУ.

Прибавки для пенсионеров начисляются автоматически, поэтому пенсионерам не нужно обращаться за их получением. Выплаты начинаются со дня достижения определенного возраста, а не с начала календарного месяца. К примеру, если пенсионеру исполнилось 70 лет 6 сентября, надбавка начисляется с этой даты. В сентябре она будет частичной, а с октября полной.

Ежемесячные доплаты к пенсионным выплатам зависят от возраста украинских пенсионеров:

80 лет и более - до 570 гривен (установлено в 2020 году, повышено после индексации в 2022 году).

75-79 лет - 456 гривен (введено в 2021 году с 400 гривен, повышено в 2022 году).

70-74 года - 300 гривен (начали выплачивать в 2022 году).

Важно знать, что доплаты получают только пенсионеры, чья пенсия не превышает 10 340,35 гривен.

Индексация пенсий в 2023 и 2024 годах не повлияла на размер этих надбавок, и они остались на прежнем уровне – то есть их размеры не повышали. Программа направлена ​​на поддержку пожилых граждан в условиях сложной экономической ситуации, обеспечивая им дополнительную финансовую помощь.

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