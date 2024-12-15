Жительница Сумской области стала жертвой мошеннической схемы, потеряв почти 100 тысяч гривен.

Как сообщает полиция Сумщины, женщина получила звонок от неизвестного мужчины, который заявил, что она выиграла 200 тысяч долларов. Чтобы получить приз, ей нужно было уплатить определенную сумму для конвертации выигрыша.

Женщина совершила несколько денежных переводов на общую сумму 98 тысяч гривен. Однако впоследствии она поняла, что стала жертвой обмана и обратилась к правоохранителям. Правоохранители по этому факту открыли уголовное производство по статье о мошенничестве.

В полиции в очередной раз отмечают необходимость быть внимательными при общении с незнакомыми людьми, которые обещают легкие деньги или большие выигрыши.

Ранее Politeka также писала, что в Харьковской области судили мошенника, который украл телефон, заменив его муляжем. Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений. Человек заказал мобильный телефон через платформу OLX и указал не свои данные, а при получении товара подменил оригинальное устройство на подготовленный макет. Подробнее об этом случае - читайте по ссылке .

Также Politeka писала о том, что со 2 декабря в Украине начались проверки лесных массивов и точек продаж новогодних елок - за нарушение может ожидать украинцев довольно большой штраф.

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