Этот механизм поддерживает тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.

Размер пенсии украинцев зависит от их страхового стажа и взносов, уплачиваемых во время работы, и если человек не набрал достаточного стажа, он не может получить пенсию , а только социальную помощь.

Об этом информируют в Действии.

Люди, не имеющие достаточного стажа, могут получить пенсию в зависимости от возраста и стажа:

в 60 лет – если есть минимум 31 год стажа;

в 63 года – если есть от 21 года стажа;

в 65 лет – если стаж составляет от 15 лет.

Важно отметить, что лица, совсем не работавшие или не набравшие необходимый стаж, могут оформить социальную пенсию только после 65 лет. Размер этой помощи соответствует прожиточному минимуму, который в 2024 году составляет 2361 гривну.

Для получения социальной пенсии необходимо обратиться в органы социальной защиты населения по месту жительства, при этом следует иметь при себе паспорт, справку о страховом состоянии из Пенсионного фонда и декларацию о доходах всех членов семьи.

Если семья имеет другие источники дохода или нарушает имущественные ограничения, в назначении социальной пенсии не может быть отказано. К основным причинам отказа может входить момент, если заявитель работает или имеет другие источники дохода, такие как аренда недвижимости или другие пенсии. Также отказ могут получить те, кто приобрел товары или услуги стоимостью более 50 000 гривен за последние шесть месяцев или имеет имущество, такое как несколько квартир или автомобилей. Если среднемесячный доход семьи за последний полгода превышает прожиточный минимум, может быть отказано в назначенные пенсии.

Этот механизм поддерживает тех, кто не имеет достаточного страхового стажа, но нуждается в минимальных финансовых средствах.

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