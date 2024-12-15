Гороскоп по одной карте Таро для всех знаков Зодиака с 16 по 22 декабря, узнайте, что нас ждет.

Гороскоп по одной карте Таро для всех знаков Зодиака с 16 по 22 декабря, какая замечательная неделя нас ждет.

Хотя это, возможно, не самая гладкая из всех недель, она, безусловно, несет с собой обещание и ряд уроков, которые стоит усвоить.

На этой неделе мы можем рассчитывать на получение личного опыта, и впервые за долгое время это не будет ощущаться как наказание.

Мы все знаем, что должны участвовать в этой игре под названием «жизнь», и что она не всегда легка. Но, безусловно, приятно, что не нужно каждые две секунды получать предупреждения о том, какой ужас нас ждет.

Это неделя без страха. Ура!

Итак, с прекрасным настроем и вполне реальной идеей, что «не все плохо», мы переходим в новую неделю. Давайте подтвердим, что мы хорошие, мы сильные и что мы можем найти свой путь к свету, когда бы мы этого ни захотели.

Гороскоп по одной карте Таро для всех знаков Зодиака с 16 по 22 декабря:

с 16 по 22 декабря

Овен

(21 марта - 19 апреля)

Карта Таро: Императрица

На этой неделе вам придется прибегнуть к здравому смыслу, поскольку вы потратите много времени на принятие решения, требующего вашего полного внимания.

Хотя вы можете не прийти к какому-либо выводу в ближайшее время, время, которое вы потратите на обдумывание вещей на этой неделе, будет вам полезно в дальнейшем. Доверьтесь своей интуиции и не стесняйтесь тратить столько времени, сколько вам нужно. Ключ к успеху недели — в вашем усмотрению.

Телец

(20 апреля - 20 мая)

Карта Таро: Луна

Вы обманывали себя в течение последних нескольких месяцев, и теперь ваша недальновидность пришла, чтобы укусить вас в задницу. Это не так уж и ужасно, но это опыт, который разбивает гордость , поскольку вы метафорически будете есть свои слова.

То, что вы считали ошибкой всего несколько недель назад, теперь является вашим главным источником обучения. Возьмите уроки недели и сделайте их полезными. Усвойте свой урок.

Близнецы

(21 мая - 20 июня)

Карта Таро: Пятерка Кубков

Вы многое потеряли в недавнем прошлом, но все еще твердо стоите на мысли, что вас ждет позитив. Вы сами с трудом можете в это поверить. Так много ушло, но вы все еще упорствуете . Доброта в жизни все еще здесь для вас, несмотря на то, через что вы прошли.

Эта неделя позволяет вам увидеть, что вам нужно снова двигаться вперед. Вы уважаете прошлое, но оно больше не служит вам.

Рак

(21 июня - 22 июля)

Карта Таро: Двойка Жезлов

Эта неделя принесет вам новую решимость — вы поймете, что привело вас сюда, и поймете, что если вы сюда попали, значит, вы сделали что-то правильно.

Эта карта подразумевает, что вы чувствуете уверенность в своих жизненных выборах и что вы планируете продолжать с тем же мышлением, которое принесло вам этот успех. Вы стоите на своем, и благодаря этому вы добиваетесь успеха.

Лев

(23 июля - 22 августа)

Карта Таро: Королева Кубков, перевернутая

Это неделя, когда вы отстраняетесь и анализируете то, что происходит в вашей жизни. Если вы обнаружите, что не доверяете определенной ситуации или человеку, то это ваша задача — удалить себя.

Вы — босс для себя , и вы знаете, что лучше для вас. Это неделя, когда вы проводите личную «прополку». Все, чего вы хотите, — быть собой, счастливым и довольным. Эта неделя станет ступенькой к такому удовлетворению.

Дева

(23 августа - 22 сентября)

Карта Таро: Повешенный, перевернутая

На этой неделе вы будете слишком заняты офисной политикой. Если есть что-то, что вы не можете выносить, так это напряжение на рабочем месте, и, похоже, в последнее время это все, что есть.

Вы будете противостоять властям, и вас расстреляют те же самые люди. Это исследование бесполезности, и это вас разозлит. Вы не сможете ничего с этим поделать, и это то, что отправит вас на дорогу апатии.

Весы

(23 сентября - 22 октября)

Карта Таро: Паж Пентаклей

Пришло время взяться за дело и включиться в игру. Это неделя, когда вы практикуете свое мастерство и изучаете темы. Если вы студент, то засядьте за книги. Если вы начинаете новый интерес или начинаете новую работу, то успех вам обеспечен. Все дело в приложенных усилиях. Если вы попытаетесь, вы добьетесь успеха. Если вы ленитесь , вы потерпите неудачу. Все просто.

Скорпион

(23 октября - 21 ноября)

Карта Таро: Четверка Жезлов

На этой неделе все хорошо на домашнем фронте. Это время для садоводства, для украшения интерьера и для планирования домашних мероприятий.

Вечеринки приветствуются , и на этой неделе ожидаются встречи, где друзья могут делиться и наслаждаться едой. В воздухе витает ощущение радости, и все в вашей жизни, кажется, хорошо ладят. Наслаждайтесь неделей, она обещает быть очень доброй.

Стрелец

(22 ноября - 21 декабря)

Карта Таро: Король Мечей, перевернутая

Не самая лучшая карта, которую можно получить, но, безусловно, та, которая может научить чему-то. На этой неделе вы будете в обороне, так как кто-то из вашего прошлого может оскорбить вас своими идеями и/или нервным отношением.

Вы дали понять, что этот человек нежеланен в вашей жизни, и, похоже, вам снова придется проявить твердость и отчитать его. Хотя это не ваше любимое занятие, вы делаете это хорошо. Если требуется строгость, вы довели ее до уровня науки.

Козерог

(22 декабря - 19 января)

Карта Таро: Семерка Пентаклей, перевернутая

То, что это приносит, настолько типично для современного человеческого опыта, что это заставит вас смеяться — почти. Эта неделя полностью посвящена финансовой тревоге.

Вас не особенно беспокоит, что у вас слишком мало денег, но вас беспокоят ваши траты, или, скорее, траты кого-то из вашей семьи. Вы не чувствуете, что можете продолжать в том же духе, и это будет вас так сильно беспокоить, что вы будете мечтать о том, чтобы разориться.

Водолей

(20 января - 18 февраля)

Карта Таро: Дурак

Это почти как если бы вам нужно было что-то выбросить из своей системы на этой неделе. Вы не чувствуете, что вошли в новый год на хорошей ноге, и теперь вы хотите это наверстать.

Это приведет к излишествам; вы можете обнаружить, что слишком много пьете или переедаете. На этой неделе вы будете участвовать в чрезмерном отношении, за которое, без сомнения, вам придется платить на следующей неделе.

Рыбы

(19 февраля - 10 марта)

Карта Таро: Пятерка Жезлов, перевернутая

Это, конечно, не доставит вам удовольствия, но вы наверняка будете вовлечены в нечто, связанное с юридическим вопросом.

Здесь ничего не будет решено, хотя вы будете работать над тем, чтобы довести это до разрешения. На этой неделе нет романтики, но будет ясность, трезвый ум при принятии решений и эффективный прогресс. Вы будете гордиться собой за свою способность действовать под давлением.

Читайте также:

Гадания в ночь на Андрея 2024: как можно узнать имя суженого.

Сколько времени есть, чтобы добежать до укрытия: эксперт рассказал о ракетных обстрелах врага.

Графики отключений света теперь складываются по-новому: украинцам разъяснили, что изменилось.