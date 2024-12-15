Изменения в магнитном поле Земли хорошо на себе ощущают люди с заболеваниями сердца и сосудов, узнайте календарь магнитных бурь на неделю с 16 по 22 декабря.
В период магнитных бурь растет вероятность возникновения инфарктов, тромбозов и приступов.
Специалисты meteoagent дали прогноз магнитных бурь на неделе с 16 по 22 декабря:
Кроме того, специалисты рекомендуют избегать негативных эмоций, также следует избегать и чрезмерных нагрузок – как физических, так и эмоциональных.
Землю на этой неделе с 16 по 22 декабря накроют магнитные бури, поэтому рачи советуют отдыхать и высыпаться. Также нужно делать зарядку и проводить время на свежем воздухе.
Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.
Специалисты рекомендуют не переедать и придерживаться диеты. А также отказаться от алкоголя и кофе.
Напомним, на этой неделе с 16 по 22 декабря накроют магнитные бури, эксперты предупреждали о пике магнитных бурь. Самые сильные из них:
16-18 декабря — слабая магнитная буря с К-индексом 3;
16 декабря - пик магнитной бури на этой неделе, К-индекс 5
19-20 декабря — слабая магнитная буря буря с К-индексом 3;
26-28 декабря — слабая магнитная буря с К-индексом 3.
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