Землю на этой неделе с 16 по 22 декабря накроют магнитные бури, следует прислушаться к советам врачей, чтобы пережить опасные дни.

Изменения в магнитном поле Земли хорошо на себе ощущают люди с заболеваниями сердца и сосудов, узнайте календарь магнитных бурь на неделю с 16 по 22 декабря.

В период магнитных бурь растет вероятность возникновения инфарктов, тромбозов и приступов.

Специалисты meteoagent дали прогноз магнитных бурь на неделе с 16 по 22 декабря:

Кроме того, специалисты рекомендуют избегать негативных эмоций, также следует избегать и чрезмерных нагрузок – как физических, так и эмоциональных.

Землю на этой неделе с 16 по 22 декабря накроют магнитные бури, поэтому рачи советуют отдыхать и высыпаться. Также нужно делать зарядку и проводить время на свежем воздухе.

Общий совет для всех – пить больше чистой воды и уменьшить употребление соли. Также стоит хорошо высыпаться, да и в целом побольше отдыхать.

Специалисты рекомендуют не переедать и придерживаться диеты. А также отказаться от алкоголя и кофе.

Напомним, на этой неделе с 16 по 22 декабря накроют магнитные бури, эксперты предупреждали о пике магнитных бурь. Самые сильные из них:

16-18 декабря — слабая магнитная буря с К-индексом 3;

16 декабря - пик магнитной бури на этой неделе, К-индекс 5

19-20 декабря — слабая магнитная буря буря с К-индексом 3;

26-28 декабря — слабая магнитная буря с К-индексом 3.

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