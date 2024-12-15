В Винницкой области 45-летний гражданин Молдовы осужден за незаконную переправку военнообязанных мужчин через государственную границу Украины.

Как сообщили в Винницкой областной прокуратуре, по решению Могилев-Подольского горрайонного суда, иностранец проведет 8 лет за решеткой и будет лишен права занимать какие-либо должности в течение следующих трех лет.

Известно, что нарушитель злоупотреблял своим знанием маршрута пограничников, зарабатывая на переправке мужчин призывного возраста вне установленных пунктов пропуска. В сентябре 2023 года он организовал переправку пяти человек через реку Днестр, используя надувные лодки для незаконного пересечения границы из Украины в Молдову. При попытке переправки его задержали украинские пограничники.

Для фигуранта дела была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выйти на свободу под залог в 654 тысячи гривен. Однако после внесения этой суммы средства были переданы в государственный бюджет. Суд признал мужчину виновным в содействии незаконной переправке через государственную границу и применил максимальное наказание в соответствии с частью третьей статьи 332 Уголовного кодекса Украины. Помимо заключения суд принял решение о конфискации имущества фигуранта.

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