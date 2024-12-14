Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусного морковного тортика.
Для бисквитных морковных коржей на небольшой морковный торт диаметром 16 см "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет:
- мука – 130 г
- сахар – 140 г
- разрыхлитель - 10 г
- соль – 1/3 ч.л.
- корица – 2 г
- растительное масло – 80 г
- апельсиновый сок – 60 г + цедра одного апельсина
- морковь – 250 г (очищенной)
- орехи грецкие жареные - 150 г
Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, солью, корицей и измельченными грецкими орехами. Отдельно смешиваем апельсиновый сок и цедру, натертую на мелкой терке морковь и растительное масло.
Смешиваем сухие и влажные ингредиенты до однородности. Дно формы застилаем фольгой и выкладываем туда тесто. Выпекаем бисквит в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 50 минут.
Готовому бисквиту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дает остыть, а затем заворачивает его в пищевую пленку и оставляет отдыхать на 12 часов. После этого разрезаем бисквит на три коржа.
Для крема "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:
- крем-сыр - 250 г
- сливки 30% – 100 г
- сливочное масло 82% - 80 г
- сахарная пудра – 40 г
Сначала взбиваем крем-сыр с маслом и пудрой до посветления и увеличения. После этого добавляем сливки и взбиваем крем. 2/3 крема выкладываем в кондитерский мешок, а треть – в мешок с насадкой "закрытая звезда".
Кроме того, для начинки морковного торта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская приготовила апельсиновый мармелад. Для этого прогреваем 50 г апельсиного фреша из 100 г филе апельсина и цедрой половинки цитруса до температуры примерно 40 градусов.
Добавляем к апельсину 40 г сахара, 4 г пектина и провариваем минуту после закипания. В конце добавляем 1/5 ч.л. лимонной кислоты, перемешиваем, перекладываем в миску, накрываем в контакт пищевой пленкой и оставляем остывать на час-два.
Собираем морковный торт, выкладывая на коржи крем и мармелад.ʼ
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