Бывшая звезда проекта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская показала, как в домашних условиях можно приготовить красивый и вкусный торт с морковью.

Победительница одного из сезонов и бывшая судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Елизавета Глинская поделилась рецептом невероятно вкусного морковного тортика.

Для бисквитных морковных коржей на небольшой морковный торт диаметром 16 см "Мастер Шеф" Лиза Глинская берет:

мука – 130 г

сахар – 140 г

разрыхлитель - 10 г

соль – 1/3 ч.л.

корица – 2 г

растительное масло – 80 г

апельсиновый сок – 60 г + цедра одного апельсина

морковь – 250 г (очищенной)

орехи грецкие жареные - 150 г

Сначала "Мастер Шеф" Елизавета Глинская смешивает сухие ингредиенты: муку с разрыхлителем, солью, корицей и измельченными грецкими орехами. Отдельно смешиваем апельсиновый сок и цедру, натертую на мелкой терке морковь и растительное масло.

Смешиваем сухие и влажные ингредиенты до однородности. Дно формы застилаем фольгой и выкладываем туда тесто. Выпекаем бисквит в разогретой до 170 градусов духовке с конвекцией в течение 50 минут.

Готовому бисквиту "Мастер Шеф" Елизавета Глинская дает остыть, а затем заворачивает его в пищевую пленку и оставляет отдыхать на 12 часов. После этого разрезаем бисквит на три коржа.

Для крема "Мастер Шеф" Елизавета Глинская использовала следующие ингредиенты:

крем-сыр - 250 г

сливки 30% – 100 г

сливочное масло 82% - 80 г

сахарная пудра – 40 г

Сначала взбиваем крем-сыр с маслом и пудрой до посветления и увеличения. После этого добавляем сливки и взбиваем крем. 2/3 крема выкладываем в кондитерский мешок, а треть – в мешок с насадкой "закрытая звезда".

Кроме того, для начинки морковного торта "Мастер Шеф" Елизавета Глинская приготовила апельсиновый мармелад. Для этого прогреваем 50 г апельсиного фреша из 100 г филе апельсина и цедрой половинки цитруса до температуры примерно 40 градусов.

Добавляем к апельсину 40 г сахара, 4 г пектина и провариваем минуту после закипания. В конце добавляем 1/5 ч.л. лимонной кислоты, перемешиваем, перекладываем в миску, накрываем в контакт пищевой пленкой и оставляем остывать на час-два.

Собираем морковный торт, выкладывая на коржи крем и мармелад.

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