Тем, кто хочет оформить паспорт, придется подождать несколько дней.

В Украине с 13 декабря 2024 приостанавливается процесс выдачи и оформления паспортов.

Об этом сообщило ГП "Документ". Там объяснили, что это связано с необходимыми техническими работами по обслуживанию оборудования Единого государственного демографического реестра.

Паспортный сервис перестанет предоставлять услуги с 16.30 13 декабря, и они не будут доступны до 16 декабря 2024 года.

"О возобновлении работы будет проинформировано дополнительно", - говорится в сообщении.

Гражданам, планировавшим оформление или получение паспорта, следует учитывать этот временный перерыв в работе сервиса. Однако уже с 16 декабря все услуги станут доступными снова.

Ранее Politeka также писала , что доступ налоговой службы к банковским счетам и сейфам граждан может стать реальностью после 2027 года – это одно из обязательных обязательств Украины на пути к вступлению в ЕС. Об этом сообщила народная депутат от фракции "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк.

Также Politeka писала, что украинцы смогут получить дополнительную субсидию. Как сообщили в Пенсионном фонде, субсидия на печное топливо назначается только не имеющим централизованного отопления и не использующим для обогрева природный газ или электроэнергию.

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