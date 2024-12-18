Торт «Монастырская изба» – это классический десерт, который покоряет сочетанием нежного теста, вишневой кислинки и сладкого сметанного крема.
Как делится "Мастер Шеф" Глинская, лучше перед подачей дать торту настояться, так слои пропитаются и десерт будет мягче.
Для теста:
- Сливочное масло (мягкое, 82%) – 200 г
- Сметана (10–20%) – 200 г
- Сода – 5 г
- Соль – 1 г
- Мука – 400 г
Для начинки:
- Вишня (без косточек) – 1 кг
- Сахар – 100 г
- Кукурузный крахмал – 100 г
Для крема:
- Сметана (20–30%) – 500 г
- Сливки (жирные, для взбивания) – 200 мл
- Сахарная пудра – 200 г
- Цедра одного лимона
Сначала размягченное сливочное масло смешайте со сметаной, содой и солью, затем добавьте муку и замесите мягкое тесто. Разделите его на шесть частей, заверните в пленку и охладите в холодильнике два часа, советует "Мастер Шеф" Глинская.
Для начинки вишню без косточек соедините с сахаром и кукурузным крахмалом. Нагревайте массу на среднем огне, помешивая, пока она не закипит, затем варите ещё минуту. Остудите, накрыв пленкой "в контакт".
"Мастер Шеф" Глинская добавляет, далее для крема соедините сметану с сахарной пудрой и лимонной цедрой. Отдельно взбейте сливки до мягких пиков и аккуратно смешайте их со сметанной основой. Готовый крем охладите.
Когда тесто остынет, раскатайте каждую часть в полоску длиной около 50 сантиметров и шириной 8–9 сантиметров. Вдоль центра каждой полоски выложите начинку, заверните края так, чтобы получилась "колбаска".
После, как отмечает "Мастер Шеф" Глинская, заворачивайте её спиралью в виде улитки диаметром до 18 сантиметров. Повторите процесс, формируя три коржа. Выпекайте их при 180°C в течение 25–30 минут и дайте полностью остыть.
Соберите торт, выкладывая коржи слоями и щедро промазывая каждый кремом. Затем покройте весь торт кремом, уберите в холодильник на 5–6 часов, чтобы он хорошо пропитался.
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