На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить известный и традиционный украинский пирог.
Этот пирог не только вкусный, но и является частью нематериального культурного наследия Украины, подметил кулинар и "Мастер Шеф" Ярославский.
Ингредиенты для теста:
- Молоко — 180 г
- Свежие дрожжи — 20–22 г
- Сахар — 35 г
- Желтки — 2 шт.
- Мука — 350 г
- Растительное масло — 25 г
- Соль — 6 г
Для начинки:
- Картофельное пюре — 550 г
- Вареная гречка — 500 г (из 200 г крупы)
- Лук — 400 г
- Мясная подчеревина — 400 г
- Кмин и дрогобычская соль — по вкусу
Приготовление: Для теста в теплом молоке растворить сахар и дрожжи. Постепенно добавить просеянную муку, растительное масло, соль и замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме, советует "Мастер Шеф" Ярославский.
Гречневую крупу отварить в подсоленной воде (330 г воды на 200 г крупы), чтобы получилась рассыпчатая каша.
Подчеревину нарезать кубиками, обжарить на сковороде до румяности, добавить нарезанный кубиками лук и жарить до золотистого цвета.
Смешать картофельное пюре, гречку и шкварки с луком. Посолить и приправить по вкусу.
"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, тесто далее надо раскатать в тонкий пласт, выложить начинку, аккуратно закрыть ее тестом и переложить пирог в форму швом вниз. Смазать поверхность взбитым яйцом, посыпать солью и кмином. Оставить на расстойку примерно на 30 минут.
Выпекать пирог в разогретой до 170°C духовке около 40 минут.
Пирог вкусен как в горячем, так и в холодном виде. К нему идеально подойдет соус из сметаны с хреном и укропом или традиционная мачанка — подливка из сушеных грибов с луком, заправленная грибным отваром и поджаренной мукой, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.
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