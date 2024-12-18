На этот раз у себя в Instagram шеф-повар и ресторатор, судья "Мастер Шеф" Владимир Ярославский предложил приготовить известный и традиционный украинский пирог.

Этот пирог не только вкусный, но и является частью нематериального культурного наследия Украины, подметил кулинар и "Мастер Шеф" Ярославский.

Ингредиенты для теста:

Молоко — 180 г

Свежие дрожжи — 20–22 г

Сахар — 35 г

Желтки — 2 шт.

Мука — 350 г

Растительное масло — 25 г

Соль — 6 г

Для начинки:

Картофельное пюре — 550 г

Вареная гречка — 500 г (из 200 г крупы)

Лук — 400 г

Мясная подчеревина — 400 г

Кмин и дрогобычская соль — по вкусу

Приготовление: Для теста в теплом молоке растворить сахар и дрожжи. Постепенно добавить просеянную муку, растительное масло, соль и замесить мягкое тесто. Оставить в теплом месте, чтобы оно увеличилось в объеме, советует "Мастер Шеф" Ярославский.

Гречневую крупу отварить в подсоленной воде (330 г воды на 200 г крупы), чтобы получилась рассыпчатая каша.

Подчеревину нарезать кубиками, обжарить на сковороде до румяности, добавить нарезанный кубиками лук и жарить до золотистого цвета.

Смешать картофельное пюре, гречку и шкварки с луком. Посолить и приправить по вкусу.

"Мастер Шеф" Ярославский добавляет, тесто далее надо раскатать в тонкий пласт, выложить начинку, аккуратно закрыть ее тестом и переложить пирог в форму швом вниз. Смазать поверхность взбитым яйцом, посыпать солью и кмином. Оставить на расстойку примерно на 30 минут.

Выпекать пирог в разогретой до 170°C духовке около 40 минут.

Пирог вкусен как в горячем, так и в холодном виде. К нему идеально подойдет соус из сметаны с хреном и укропом или традиционная мачанка — подливка из сушеных грибов с луком, заправленная грибным отваром и поджаренной мукой, посоветовал "Мастер Шеф" Ярославский.

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