На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную рыбу и удивить гостей за столом.
Эта рыба покорит даже тех, кто обычно избегает скумбрию. Попробуйте приготовить и убедитесь сами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.
Для приготовления потребуется:
- две скумбрии,
- 80 г томатного пюре,
- цедра и сок половины апельсина,
- 1 ч. л. сухого чеснока,
- 1 ч. л. молотого кориандра,
- 1/2 ч. л. черного перца,
- 1 ч. л. прованских трав,
- 1 ч. л. соли.
Рыбу следует очистить от внутренностей, плавников и головы, сразу поделилась "Мастер Шеф" Литвинова. Лучше использовать слегка подмороженную скумбрию — так будет удобнее.
Нарежьте тушки кусочками шириной около двух сантиметров. Затем удалите хребет и реберные кости. Каждый кусочек аккуратно скрутите в рулет и нанизывайте на шпажку, располагая по три-четыре кусочка, в зависимости от размера шпажки или формы для запекания, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.
Для соуса смешайте томатное пюре с апельсиновой цедрой, соком, прованскими травами, чесноком, кориандром, черным перцем и солью. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Тщательно смажьте соусом каждый кусочек рыбы. Выложите шашлычки на форму и отправьте запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время приготовления — около 20 минут, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.
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