Бывшая судья проекта "Мастер Шеф", кулинарный эксперт Татьяна Литвинова дала вкусный рецепт скумбрии в томате и без горечи.

На этот раз звезда "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова рассказала, как сделать вкусную рыбу и удивить гостей за столом.

Эта рыба покорит даже тех, кто обычно избегает скумбрию. Попробуйте приготовить и убедитесь сами, советует "Мастер Шеф" Литвинова.

Для приготовления потребуется:

две скумбрии,

80 г томатного пюре,

цедра и сок половины апельсина,

1 ч. л. сухого чеснока,

1 ч. л. молотого кориандра,

1/2 ч. л. черного перца,

1 ч. л. прованских трав,

1 ч. л. соли.

Рыбу следует очистить от внутренностей, плавников и головы, сразу поделилась "Мастер Шеф" Литвинова. Лучше использовать слегка подмороженную скумбрию — так будет удобнее.

Нарежьте тушки кусочками шириной около двух сантиметров. Затем удалите хребет и реберные кости. Каждый кусочек аккуратно скрутите в рулет и нанизывайте на шпажку, располагая по три-четыре кусочка, в зависимости от размера шпажки или формы для запекания, подметила "Мастер Шеф" Литвинова.

Для соуса смешайте томатное пюре с апельсиновой цедрой, соком, прованскими травами, чесноком, кориандром, черным перцем и солью. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

Тщательно смажьте соусом каждый кусочек рыбы. Выложите шашлычки на форму и отправьте запекаться в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Время приготовления — около 20 минут, поделилась "Мастер Шеф" Литвинова.

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