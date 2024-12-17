В социальной сети фудблогер Наталья Жук рассказала, как приготовить вкусную закуску к приближающимся праздникам.
Эта закуска станет оригинальным украшением новогоднего стола, сочетая свежесть, нежность и приятный вкус.
Для приготовления этой праздничной закуски понадобится:
- 200 г творожного или сливочного сыра (подойдёт крем-сыр);
- 150 г красной рыбы (лучше слегка подкопчённой);
- один небольшой огурец;
- 1 небольшая луковица (предпочтительно красная);
- немного соли по вкусу;
- свежий укроп;
- зёрна граната;
- 10–12 круглых крекеров.
Ингредиентов хватит на 10–12 порций.
Для начала подготовьте сыр. Если используете творожный, измельчите его в блендере до однородной кремовой массы. Красную рыбу нарежьте мелкими кусочками и добавьте к сыру. Затем мелко порежьте огурец и также добавьте в общую смесь.
Мелко нашинкуйте лук (лучше взять красный, но можно заменить белым) и перемешайте с остальными ингредиентами. По вкусу посолите начинку.
Свежий укроп измельчите отдельно — он понадобится для обсыпки. Из небольшого количества граната подготовьте зерна, которые будут служить украшением.
Из приготовленной начинки сформируйте небольшие конусообразные "елочки". Каждую "елочку" обваляйте в измельчённом укропе, чтобы она выглядела ярко и празднично. Украсьте верхушки несколькими зернышками граната.
Выложите готовые "елочки" на круглые крекеры и подавайте на блюде.
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