Легкая в приготовлении и эффектная закуска станет отличным дополнением к вашему меню.

В социальной сети фудблогер Наталья Жук рассказала, как приготовить вкусную закуску к приближающимся праздникам.

Эта закуска станет оригинальным украшением новогоднего стола, сочетая свежесть, нежность и приятный вкус.

Для приготовления этой праздничной закуски понадобится:

200 г творожного или сливочного сыра (подойдёт крем-сыр);

150 г красной рыбы (лучше слегка подкопчённой);

один небольшой огурец;

1 небольшая луковица (предпочтительно красная);

немного соли по вкусу;

свежий укроп;

зёрна граната;

10–12 круглых крекеров.

Ингредиентов хватит на 10–12 порций.

Для начала подготовьте сыр. Если используете творожный, измельчите его в блендере до однородной кремовой массы. Красную рыбу нарежьте мелкими кусочками и добавьте к сыру. Затем мелко порежьте огурец и также добавьте в общую смесь.

Мелко нашинкуйте лук (лучше взять красный, но можно заменить белым) и перемешайте с остальными ингредиентами. По вкусу посолите начинку.

Свежий укроп измельчите отдельно — он понадобится для обсыпки. Из небольшого количества граната подготовьте зерна, которые будут служить украшением.

Из приготовленной начинки сформируйте небольшие конусообразные "елочки". Каждую "елочку" обваляйте в измельчённом укропе, чтобы она выглядела ярко и празднично. Украсьте верхушки несколькими зернышками граната.

Выложите готовые "елочки" на круглые крекеры и подавайте на блюде.

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