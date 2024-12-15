Эксперты делятся рекомендациями, которые помогут исправить эти ситуации и улучшить работу сети. Первое, на что стоит обратить внимание, — состояние счёта и остаток интернет-трафика.

Одной из распространённых причин низкой скорости при использовании 4G является слабый сигнал, который может быть связан с удаленностью от базовой станции.

На скорость также могут влиять изношенность SIM-карты, неправильные настройки устройства или достижение лимита трафика в тарифе. Даже защитный чехол иногда становится помехой для качественного соединения.

Для увеличения скорости интернета специалисты рекомендуют оптимизировать настройки DNS-сервера, принудительно переключить устройство на стандарт 4G/LTE или обновить операционную систему.

Полезным шагом станет очистка кэша приложений и браузера. Если устройство перегружено ненужными приложениями и файлами, их удаление освободит память и улучшит работу системы.

Стоит также обратить внимание на фоновую активность приложений, которые потребляют трафик, и ограничить их использование.

Для браузера рекомендуется удалить лишние расширения, замедляющие загрузку страниц. В некоторых случаях использование специальных приложений для ускорения соединения даёт хороший результат.