Эктор Хименес-Браво, неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился простым рецептом ароматного и вкусного печенья с апельсином и шоколадом.
Чтобы приготовить тесто, берем следующие ингредиенты:
- 80 г сливочного масла
- 170 г муки
- 40 г сахара
- 1 яйцо
Кроме того, для приготовления апельсинового печенья нам понадобятся:
- 2 апельсина
- 2 ст.л. сахара
- 150 г шоколада ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал черный)
Для теста сперва в большой миске "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает венчиком мягкое сливочное масло с сахаром и яйцом до однородности. Затем добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.
Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем охлаждаться в холодильник на 30-40 минут.
Тем временем подготовим апельсины: нарезаем их на тонкие кольца и выкладываем на сковороду одним слоем, посыпаем сахаром и на малом огне немного тушим их до изменения цвета.
После этого кольца апельсина "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает на противень, застеленный пергаментом, и немного подсушивает их в разогретой до 170 градусов духовке буквально пять-десять минут.
Охлажденное тесто между двумя листами пергамента раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см и вырезаем круги размером примерно как кусочки апельсина.
Выкладываем тесто на противень с пергаментом, сверху кольца апельсина и выпекаем печенье в разогретой до 170-180 градусов духовке, чтобы оно зарумянилось. Готовое печенье достаем из духовки и даем ему полностью остыть.
Черный шоколад "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растапливает и погружает в него апельсиновое печенье одной стороной. Ждем, чтобы шоколад застыл, и можно подавать.
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