В этом рецепте от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво соединяется нежное песочное печенье, ароматный апельсин и насыщенный шоколадный вкус.

Эктор Хименес-Браво, неизменный судья кулинарного шоу "Мастер Шеф", поделился простым рецептом ароматного и вкусного печенья с апельсином и шоколадом.

Чтобы приготовить тесто, берем следующие ингредиенты:

80 г сливочного масла

170 г муки

40 г сахара

1 яйцо

Кроме того, для приготовления апельсинового печенья нам понадобятся:

2 апельсина

2 ст.л. сахара

150 г шоколада ("Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво использовал черный)

Для теста сперва в большой миске "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво смешивает венчиком мягкое сливочное масло с сахаром и яйцом до однородности. Затем добавляем просеянную муку и замешиваем тесто.

Готовое тесто заворачиваем в пищевую пленку и отправляем охлаждаться в холодильник на 30-40 минут.

Тем временем подготовим апельсины: нарезаем их на тонкие кольца и выкладываем на сковороду одним слоем, посыпаем сахаром и на малом огне немного тушим их до изменения цвета.

После этого кольца апельсина "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво перекладывает на противень, застеленный пергаментом, и немного подсушивает их в разогретой до 170 градусов духовке буквально пять-десять минут.

Охлажденное тесто между двумя листами пергамента раскатываем в пласт толщиной примерно 0,5 см и вырезаем круги размером примерно как кусочки апельсина.

Выкладываем тесто на противень с пергаментом, сверху кольца апельсина и выпекаем печенье в разогретой до 170-180 градусов духовке, чтобы оно зарумянилось. Готовое печенье достаем из духовки и даем ему полностью остыть.

Черный шоколад "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво растапливает и погружает в него апельсиновое печенье одной стороной. Ждем, чтобы шоколад застыл, и можно подавать.

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