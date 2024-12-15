Своевременная очистка памяти и оптимизация настроек позволяют не только восстановить производительность телефона, но и продлить его срок службы.

Проблема нехватки памяти на смартфоне — одна из самых распространённых среди владельцев iPhone и Android-устройств.

Она может привести к замедлению работы телефона и к различным сбоям. Чтобы избежать этих трудностей, важно своевременно очищать память телефона от ненужных файлов и оптимизировать его работу.

На устройствах Android наиболее доступный способ очистки памяти — удаление кэшированных данных, которые накапливаются в результате работы приложений и самой системы. Это можно сделать через настройки, выбрав раздел «Хранилище» и опцию «Освободить место».

Если этого недостаточно, стоит обратить внимание на установленные приложения, удалить ненужные и очистить данные тех, что занимают много памяти. Программа Google Files с вкладкой «Очистка» также может помочь избавиться от временных файлов.

Дополнительным способом освобождения памяти является использование карты SD. Некоторые устройства позволяют переносить приложения и данные на карту памяти через настройки, что разгружает встроенный накопитель. Однако наиболее важные данные лучше хранить во внутренней памяти смартфона.

Если устройство работает медленно, стоит отключить анимацию интерфейса. Включив режим разработчика через настройки телефона, можно установить параметр «Без анимации» для окон, переходов и других визуальных эффектов. Это уменьшит нагрузку на процессор и ускорит работу устройства.

На iPhone очистка памяти также начинается с удаления кэша и временных данных приложений. Хотя iOS автоматически управляет кэшированными файлами, пользователи могут дополнительно освободить место, удаляя данные приложений через настройки.

Для экономии места владельцам iPhone рекомендуется использовать облегчённые версии приложений, доступные в App Store.

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