Победитель одного из сезонов "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить куриное филе в духовке, чтобы оно было максимально вкусным и сочным.
"Такая курица разлетается в считанные секунды", - советует "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.
Для приготовления сочного запеченного филе победитель "Мастер Шеф" использует:
- филе куриное – 300 г
- помидор свежий – 120 г
- сыр твердый – 50 г
- сметана – 1 ст.л.
- петрушка - 10 г
- сок и цедра трети лимона
- специи для курицы – 0,5 ч.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Куриное филе "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский разрезает пополам, не дорезая до конца, и разворачивает, как бабочку. Приправляем филе солью и перцем.
Сыр натираем на терке. Помидор нарезаем тонкими ломтиками, а петрушку – мелко.
Для начинки смешиваем сметану, треть натертого сыра, половину петрушки, смесь специй для курицы, лимонную цедру и сок. Выкладываем эту смесь внутрь и складываем филе пополам.
Для удобства "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский запекал филе в "лодочке" из пергаментной бумаги: на кусок перамента выкладываем филе, а края заворачиваем, как на видео.
Сверху посыпаем филе оставшейся петрушкой, выкладываем ломтики помидора и оставшийся сыр. Запекаем филе в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.