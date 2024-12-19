Куриное филе по этому рецепту от победителя кулинарного шоу "Мастер Шеф" готовится очень просто и быстро, а получается невероятно вкусным.

Победитель одного из сезонов "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский (Пава) показал, как приготовить куриное филе в духовке, чтобы оно было максимально вкусным и сочным.

"Такая курица разлетается в считанные секунды", - советует "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский.

Для приготовления сочного запеченного филе победитель "Мастер Шеф" использует:

филе куриное – 300 г

помидор свежий – 120 г

сыр твердый – 50 г

сметана – 1 ст.л.

петрушка - 10 г

сок и цедра трети лимона

специи для курицы – 0,5 ч.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Куриное филе "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский разрезает пополам, не дорезая до конца, и разворачивает, как бабочку. Приправляем филе солью и перцем.

Сыр натираем на терке. Помидор нарезаем тонкими ломтиками, а петрушку – мелко.

Для начинки смешиваем сметану, треть натертого сыра, половину петрушки, смесь специй для курицы, лимонную цедру и сок. Выкладываем эту смесь внутрь и складываем филе пополам.

Для удобства "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский запекал филе в "лодочке" из пергаментной бумаги: на кусок перамента выкладываем филе, а края заворачиваем, как на видео.

Сверху посыпаем филе оставшейся петрушкой, выкладываем ломтики помидора и оставшийся сыр. Запекаем филе в разогретой до 180 градусов духовке примерно 25 минут.

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