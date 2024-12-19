Такой капустный пирог, несмотря на простоту приготовления, бюджетность и низкую калорийность ингредиентов, получается очень вкусным.
Рецептом диетического капустного пирога поделилась авторка кулинарной книги "Твои лучшие рецепты" Татьяна Юшина.
Ингредиенты для теста:
- кефир или йогурт – 250 г
- соль - щепотка
- растительное масло – 10 г
- сода – 0,5 ч. л.
- мука цельнозерновая – 150 г
Для начинки:
- капуста – 500-600
- соль, перец – по вкусу
- по желанию можно добавить немного молока или томатной пасты, а также зелень
Для заливки:
- яйца – 2 шт.
- йогурт или сметана – 50 г
- соль, перец – по вкусу
- + 50 г тертого сыра
Капусту шинкуем, подсаливаем, немного разминаем руками и обжариваем. Добавляем немного воды или молока, накрываем крышкой и тушим до готовности, периодически помешивая. В конце добавляем молотый перец. Также по желанию можно добавить томатную пасту или зелень.
В кефир или йогурт всыпаем соду и оставляем на несколько минут. После этого добавляем муку с солью, растительное масло и перемешиваем тесто до однородности. Готовое тесто имеет консистенцию как на оладьи.
Даем тесту отдохнуть 10 минут, затем выливаем его в форму для запекания и разравниваем. На тесто выкладываем тушеную капусту. Для заливки смешиваем яйца с йогуртом, добавляем соль и перец – этой смесью заливаем капусту.
Сверху посыпаем капустный пирог тертым сыром и отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-40 минут до золотистости.
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