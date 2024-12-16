Такие блины не только вкусные, но и яркие и эффектные с виду, поэтому они станут идеальной закуской для любого праздничного стола.

Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить тонкие шпинатные блины и оригинальную праздничную закуску на их основе, которую можно дополнять разнообразными начинками.

Для теста на блины нам понадобятся следующие ингредиенты:

листья шпината – 50 г

яйца – 2 шт.

молоко - 250 г

растительное масло – 20 г

соль и сахар – по вкусу

мука – 100 г

Просто смешиваем и перебиваем блендером все ингредиенты до однородности. Жарим тонкие шпинатные блины, как и обычные, на разогретой сковороде с обеих сторон.

В этот раз для начинки шеф-повар использовала крем-сыр, слабосоленый лосось, свежий огурец и красную икру. Заворачиваем блины, как на видео.

"Если будете брать такую ​​же начинку, то обязательно добавьте в прослойку с огурцом немного крем-сыра, чтобы при нарезке они не выпадали", - отметила шеф-повар.

Кроме того, шеф повар предлагает еще много вариантов начинок для таких блинов, например:

ветчина + соленый огурец + натертое яйцо с майонезом (или плавленый сырок с майонезом и чесноком);

тунец + крем-сыр + соленый огурец;

крабовые палочки + крем-сыр + яйцо с майонезом и зубчиком чеснока (или авокадо);

жареные грибы + тертое яйцо с плавленым сыром и майонезом.

Еще один полезный секрет: чтобы рулетики из блинов не разворачивались, в конце блин нужно немного смазать крем-сыром или майонезом, чтобы зафиксировать край.

"Это только идеи. Вариантов множество! Фантазируйте и пусть Вам будет вкусно!", – добавила шеф-повар.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.