Шеф-повар Валентина Кущ показала, как приготовить тонкие шпинатные блины и оригинальную праздничную закуску на их основе, которую можно дополнять разнообразными начинками.
Для теста на блины нам понадобятся следующие ингредиенты:
- листья шпината – 50 г
- яйца – 2 шт.
- молоко - 250 г
- растительное масло – 20 г
- соль и сахар – по вкусу
- мука – 100 г
Просто смешиваем и перебиваем блендером все ингредиенты до однородности. Жарим тонкие шпинатные блины, как и обычные, на разогретой сковороде с обеих сторон.
В этот раз для начинки шеф-повар использовала крем-сыр, слабосоленый лосось, свежий огурец и красную икру. Заворачиваем блины, как на видео.
"Если будете брать такую же начинку, то обязательно добавьте в прослойку с огурцом немного крем-сыра, чтобы при нарезке они не выпадали", - отметила шеф-повар.
Кроме того, шеф повар предлагает еще много вариантов начинок для таких блинов, например:
- ветчина + соленый огурец + натертое яйцо с майонезом (или плавленый сырок с майонезом и чесноком);
- тунец + крем-сыр + соленый огурец;
- крабовые палочки + крем-сыр + яйцо с майонезом и зубчиком чеснока (или авокадо);
- жареные грибы + тертое яйцо с плавленым сыром и майонезом.
Еще один полезный секрет: чтобы рулетики из блинов не разворачивались, в конце блин нужно немного смазать крем-сыром или майонезом, чтобы зафиксировать край.
"Это только идеи. Вариантов множество! Фантазируйте и пусть Вам будет вкусно!", – добавила шеф-повар.
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