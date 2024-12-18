Бутерброды со шпротами и салат из плавленых сырков – две популярные закуски, которые участница "Мастер Шеф" предлагает соединить в одну оригинальную.

Звезда двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить вкуснейшие бутерброды со шпротами и салатом из плавленого сыра.

"Обожаю эти простые, но такие вкусные сочетания! Сегодня предлагаю вам приготовить эти аппетитные бутерброды, которые будут идеальным дополнением к праздничному столу", - подчеркнула звезда "Мастер Шеф".

Для приготовления бутербродов "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк использует тостовый хлеб. Каждый кусочек хлеба сворачиваем, как на видео, фиксируем деревянной шпажкой и запекаем в разогретой до 180 градусов духовке примерно 5 минут.

Тем временем готовим салат-намазку из плавленых сырков, для приготовления которой нам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца (вареные вкрутую) - 5 шт.

плавленый сырок – 2 шт.

чеснок - 2 зубчика

майонез – 3 ст.л.

Вареные яйца, плавленые сырки и чеснок натираем на мелкой терке, добавляем майонез и хорошо перемешиваем.

Кроме того, "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк использует шпроты, маринованные корнишоны, а также петрушку для декора.

С подсушенного хлеба убираем шпажки, начиняем намазкой из плавленых сырков, по бокам добавляем шпроты, маринованные корнишоны, украшаем листочками петрушки – и у вас готовы вкусные и красивые бутерброды со шпротами для праздничного стола.

"Такой перекус точно станет хитом на вашем праздничном столе!", – добавила звезда "Мастер Шеф".

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