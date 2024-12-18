В этот раз у себя в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептами трех легких и невероятно вкусных заправок для салатов.
С такими заправками салаты получатся менее калорийными, но при этом вкуснее и ароматнее, чем с майонезом.
Первый вариант салатной заправки, которую предлагает "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взамен майонеза – лимонно-медовая. Лимонно-медовая заправка легкая, свежая, немного сладкая. Для ее приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:
- растительное масло ароматное - 120 г
- мед – 3 ст.л.
- сок половинки лимона
- уксус (белый винный) – 50 г
- соль – 1/4 ч.л.
- перец молотый – 1/4 ч.л.
- горчица в зернах – 1 ч.л.
Самый удобный способ приготовления этой и других заправок – просто смешиваем все ингредиенты в баночке, закрываем крышкой и хорошо перемешиваем.
Также звезда "Мастер Шеф" советует приготовить бальзамическую заправку – она пикантная, с легкой кислинкой, идеальна для тех, кто любит яркий вкус. Нам понадобится:
- растительное масло ароматное - 80 г
- уксус бальзамический – 60 г
- соевый соус – 50 г
- итальянские травы сушеные – 1 ч.л.
- мед – 2 ст.л.
- соль – по вкусу
Третий вариант, который предлагает "Мастер Шеф" Ольга Рябенко – кремовая заправка из авокадо, очень нежная и вкусная. Для ее приготовления перебиваем блендером такие ингредиенты:
- растительное масло ароматное - 50 г
- авокадо (спелый) – 1 шт.
- сок половинки лайма
- сок половинки апельсина
- мед – 1 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
- петрушка (мелко нарезанная) – 10 г
Звезда "Мастер Шеф" добавила, что такие заправки хорошо хранятся в холодильнике, поэтому можно приготовить их заранее к праздникам.
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