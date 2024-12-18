Суперфиналистка Мастер Шеф Ольга Рябенко советует украинцам отойти от традиционных салатов с майонезом и попробовать другие вкусные и интересные варианты заправок.

В этот раз у себя в Instagram звезда шоу "Мастер Шеф - 12" Ольга Рябенко поделилась рецептами трех легких и невероятно вкусных заправок для салатов.

С такими заправками салаты получатся менее калорийными, но при этом вкуснее и ароматнее, чем с майонезом.

Первый вариант салатной заправки, которую предлагает "Мастер Шеф" Ольга Рябенко взамен майонеза – лимонно-медовая. Лимонно-медовая заправка легкая, свежая, немного сладкая. Для ее приготовления нам понадобятся следующие ингредиенты:

растительное масло ароматное - 120 г

мед – 3 ст.л.

сок половинки лимона

уксус (белый винный) – 50 г

соль – 1/4 ч.л.

перец молотый – 1/4 ч.л.

горчица в зернах – 1 ч.л.

Самый удобный способ приготовления этой и других заправок – просто смешиваем все ингредиенты в баночке, закрываем крышкой и хорошо перемешиваем.

Также звезда "Мастер Шеф" советует приготовить бальзамическую заправку – она пикантная, с легкой кислинкой, идеальна для тех, кто любит яркий вкус. Нам понадобится:

растительное масло ароматное - 80 г

уксус бальзамический – 60 г

соевый соус – 50 г

итальянские травы сушеные – 1 ч.л.

мед – 2 ст.л.

соль – по вкусу

Третий вариант, который предлагает "Мастер Шеф" Ольга Рябенко – кремовая заправка из авокадо, очень нежная и вкусная. Для ее приготовления перебиваем блендером такие ингредиенты:

растительное масло ароматное - 50 г

авокадо (спелый) – 1 шт.

сок половинки лайма

сок половинки апельсина

мед – 1 ст.л.

соль и молотый перец – по вкусу

петрушка (мелко нарезанная) – 10 г

Звезда "Мастер Шеф" добавила, что такие заправки хорошо хранятся в холодильнике, поэтому можно приготовить их заранее к праздникам.

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