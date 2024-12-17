Известный шеф-повар, ресторатор, судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский раскрыл собственный рецепт идеальной рождественской кутьи из пшеницы.

Для приготовления кутьи "Мастер Шеф" Владимир Ярославский берет такие ингредиенты (масса приблизительная, можете готовить по своему вкусу):

пшеница – 175 г

мак - 50 г

орехи грецкие – 150 г (очищенных)

клюква и голубика сушеные - по 75 г (можно заменить изюмом)

мед - 100 г

узвар – 100-150 г

Пшеницу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский хорошо промывает и варит в большом количестве подсоленной воды в течение 45 минут на малом огне. Проверьте готовность, попробовав зернышко, чтобы оно было мягким, можно с легкой упругостью внутри. Готовую пшеницу отбрасываем на сито, чтобы с нее стекла вода.

Обработка мака зависит от того, есть ли у вас ступка. Если есть, то "Мастер Шеф" Владимир Ярославский сначала перетирает сухой мак в ступке, добавляет 100 г воды, ставит на малый огонь и варит 10-15 минут после закипания. Если ступки нет, сначала развариваем мак, а затем перебиваем его блендером.

Сухофрукты заливаем буквально на пол минуты кипятком, после этого отбрасываем на сито. Грецкие орехи в духовке "Мастер Шеф" Владимир Ярославский немного поджаривает до румяности и чистит от кожицы.

Теперь собираем кутью: смешиваем вареную пшеницу, мак, клюкву с голубикой (или изюм), орешки, по вкусу добавляем мед и заливаем узваром. Количество узвара также регулируйте по вкусу, чтобы кутья была сочной.

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