Морковь по-корейски – популярная среди украинцев закуска, но не все знают, что таким образом можно готовить и другие овощи, в частности, свеклу, как это сделал победитель "Мастер Шеф".

Шеф-повар Вадим Бжезинский (Пава), который был победителем одного из сезонов "Мастер Шеф", поделился рецептом оригинальной закуски из свеклы – свеклы по-корейски.

Свекла по-корейски, как и морковь по-корейски, получается очень вкусной, ароматной и немного пикантной. Свекла для приготовления этой закуски используется сырая, она не проходит термическую обработку, поэтому сохраняет всю пользу и витамины.

Для приготовления свеклы по-корейски на 1 кг свеклы победитель "Мастер Шеф" использует:

7-8 зубчиков чеснока

5 ст.л. уксуса

1 ч.л. молотого кориандра

3 ст.л. сахара

1 ч.л. соли

1 ч.л. молотого черного перца

120 г растительного масла

Свеклу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский натирает на специальной терке для моркови по-корейски. Чтобы руки не покрасились в свекольный цвет, в процессе приготовления удобно использовать перчатки.

Заправку готовим либо сразу добавляя ингредиенты к натертой свекле, либо, как победитель "Мастер Шеф", отдельно, а затем добавляем ее к свекле. Берем натертый или выжатый через пресс чеснок, молотый кориандр, уксус, соль, черный свежемолотый перец, сахар, растительное масло и перемешиваем.

Добавляем заправку к натертой свекле и хорошо все перемешиваем. Замаринованную свеклу перекладываем в удобную емкость с крышкой и оставляем в холодильнике часа на три-четыре.

После этого свекла по-корейски готова, можно пробовать. Подавать эту закуску "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский особенно советует под картофельное пюре с котлетой или селедкой.

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