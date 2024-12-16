Шеф-повар Вадим Бжезинский (Пава), который был победителем одного из сезонов "Мастер Шеф", поделился рецептом оригинальной закуски из свеклы – свеклы по-корейски.
Свекла по-корейски, как и морковь по-корейски, получается очень вкусной, ароматной и немного пикантной. Свекла для приготовления этой закуски используется сырая, она не проходит термическую обработку, поэтому сохраняет всю пользу и витамины.
Для приготовления свеклы по-корейски на 1 кг свеклы победитель "Мастер Шеф" использует:
- 7-8 зубчиков чеснока
- 5 ст.л. уксуса
- 1 ч.л. молотого кориандра
- 3 ст.л. сахара
- 1 ч.л. соли
- 1 ч.л. молотого черного перца
- 120 г растительного масла
Свеклу "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский натирает на специальной терке для моркови по-корейски. Чтобы руки не покрасились в свекольный цвет, в процессе приготовления удобно использовать перчатки.
Заправку готовим либо сразу добавляя ингредиенты к натертой свекле, либо, как победитель "Мастер Шеф", отдельно, а затем добавляем ее к свекле. Берем натертый или выжатый через пресс чеснок, молотый кориандр, уксус, соль, черный свежемолотый перец, сахар, растительное масло и перемешиваем.
Добавляем заправку к натертой свекле и хорошо все перемешиваем. Замаринованную свеклу перекладываем в удобную емкость с крышкой и оставляем в холодильнике часа на три-четыре.
После этого свекла по-корейски готова, можно пробовать. Подавать эту закуску "Мастер Шеф" Вадим Бжезинский особенно советует под картофельное пюре с котлетой или селедкой.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.