Сельдь и свекла у большинства украинцев сразу ассоциируются с салатом "Шуба", но вместо него звезда "Мастер Шеф" предлагает приготовить новую оригинальную закуску.

Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить оригинальную закуску с сельдью и свекольной намазкой.

Такие бутерброды со свекольным кремом и селедкой выглядят очень эффектно, получаются невероятно вкусными и станут идеальным дополнением к праздничному столу.

Для свекольной намазки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

свекла – 1 шт.

яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.

картошка – 1 шт. (маленькая)

чеснок – 1 зуб.

орехи грецкие - 50 г

майонез или сметана – 1,5 ст.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Кроме того, для приготовления закуски звезда "Мастер Шеф" использовала 300 г филе сельди, черный хлеб, а также укроп для декора.

Картошку и свеклу либо отвариваем в мундирах, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности. Готовым овощам даем остыть и чистим их от кожуры.

Свеклу и картофель вместе с вареным яйцом, зубчиком чеснока, грецкими орехами, майонезом или сметаной "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет в чашу блендера и перебивает до однородности. Доводим намазку до вкуса солью и перцем.

Готовую намазку, чтобы ее можно было красиво и аккуратно выложить на хлеб, перекладываем в кондитерский мешок или пакет-слайдер, у которого затем срезаем уголок.

На черный хлеб звезда "Мастер Шеф" выкладывает свекольный крем, сверху добавляет кусочек филе сельди и украшает бутерброд веточкой укропа – и закуска готова.

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