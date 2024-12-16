Суперфиналистка двенадцатого сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить оригинальную закуску с сельдью и свекольной намазкой.
Такие бутерброды со свекольным кремом и селедкой выглядят очень эффектно, получаются невероятно вкусными и станут идеальным дополнением к праздничному столу.
Для свекольной намазки "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:
- свекла – 1 шт.
- яйцо (вареное вкрутую) - 1 шт.
- картошка – 1 шт. (маленькая)
- чеснок – 1 зуб.
- орехи грецкие - 50 г
- майонез или сметана – 1,5 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Кроме того, для приготовления закуски звезда "Мастер Шеф" использовала 300 г филе сельди, черный хлеб, а также укроп для декора.
Картошку и свеклу либо отвариваем в мундирах, либо заворачиваем в фольгу и запекаем в духовке до готовности. Готовым овощам даем остыть и чистим их от кожуры.
Свеклу и картофель вместе с вареным яйцом, зубчиком чеснока, грецкими орехами, майонезом или сметаной "Мастер Шеф" Ольга Рябенко отправляет в чашу блендера и перебивает до однородности. Доводим намазку до вкуса солью и перцем.
Готовую намазку, чтобы ее можно было красиво и аккуратно выложить на хлеб, перекладываем в кондитерский мешок или пакет-слайдер, у которого затем срезаем уголок.
На черный хлеб звезда "Мастер Шеф" выкладывает свекольный крем, сверху добавляет кусочек филе сельди и украшает бутерброд веточкой укропа – и закуска готова.
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