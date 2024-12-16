Смартфоны, содержащие множество личной информации, становятся все более привлекательной целью для хакеров.

Эксперты рассказали, как определить, что телефон взломали, какие угрозы это несет и как можно предотвратить утечку данных.

Эксперты отмечают, что злоумышленники атакуют мобильные устройства с разными целями: от кражи денег до сбора персональных данных для их последующей продажи. Проблема актуальна даже для смартфонов надежных производителей.

Среди признаков взлома чаще всего наблюдаются такие, как быстрая разрядка батареи, рост использования интернет-трафика и неожиданное включение или отключение GPS, Wi-Fi либо мобильных данных.

Наличие случайных всплывающих окон с рекламой или обнаружение незнакомых приложений, установленных без ведома пользователя, также указывает на возможное заражение. О вредоносном вмешательстве может свидетельствовать странное поведение программ: внезапные сбои, ошибки, самопроизвольные запуски и закрытия.

Взлом чаще всего осуществляется через фишинговые письма с вредоносными ссылками или вложениями, которые при открытии устанавливают на устройство вредоносное ПО.

Если устройство заражено, специалисты советуют выявить и удалить вредоносное приложение. Это можно сделать, изучив информацию о последних запущенных программах, проверив их разрешения и удалив подозрительное приложение.

В более сложных случаях рекомендуется запустить смартфон в безопасном режиме, чтобы вручную удалить вредоносное ПО. Для автоматического решения проблемы можно использовать антивирусное программное обеспечение, которое способно обнаруживать и устранять большинство угроз.

Чтобы предотвратить заражение, пользователям советуют своевременно обновлять операционную систему и приложения, создавать резервные копии данных, устанавливать программы только из официальных источников.

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