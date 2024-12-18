Особенно актуальны рекомендации по продлению заряда в условиях военного времени и частых отключений электроэнергии, так как всегда важно быть на связи.

Одной из главных причин быстрой разрядки устройства является неисправность или естественный износ аккумулятора. Батарея — один из наиболее уязвимых компонентов любого смартфона, со временем теряющий свою емкость. Нужно это учитывать и либо купить дополнительную батарею на смену, либо проверить состояние своей батареи на телефоне.

телефон, скриншот Ютуб

Операционная система смартфона также может быть причиной быстрого расхода заряда, если сама батарея новая. Ошибки в прошивке могут приводить к некорректной работе датчиков батареи, из-за чего телефон "думает", что аккумулятор разряжен, и преждевременно отключается. Кроме того, такие сбои нередко сопровождаются зависаниями устройства или нестабильной зарядкой.

Включенные Wi-Fi, Bluetooth или мобильные данные, даже в неактивном состоянии потребляют значительное количество энергии. Телефон постоянно сканирует доступные сети или поддерживает подключение, что приводит к заметному разряду аккумулятора. Особенно большая проблема, если у вас активны все фоновые приложения - они постоянно обновляют данные.

телефон, мобильная связь

Чем больше приложений запущено, тем быстрее садится батарея. Проверка фоновых процессов и отключение неиспользуемых приложений, таких как мессенджеры или браузеры, позволит значительно облегчить работу телефону.

Для минимизации потерь рекомендуется ограничить фоновое использование интернета и запретить автоматические обновления. Это можно настроить в параметрах устройства, выбрав конкретные приложения для апдейтов или полностью отключив их.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.