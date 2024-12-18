Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально можно приготовить макароны с обыкновенным луком.

Чтобы приготовить вкусную луковую пасту, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

  • 100 г пасты (в сухом виде)
  • 400 г лука
  • 1 ч.л. сушеного орегано
  • 1 ч.л. паприки
  • 70 г вяленых томатов
  • 20 г орешков ("Мастер Шеф" Хименес-Браво использовал кедровые)
  • 1 головка чеснока
  • 50 г сметаны
  • 20 г растительного масла
  • 20 г петрушки
  • 20 г шпината
  • 20 г сыра (пармезан)
  • вода, в которой будем варить пасту, или бульон – при необходимости (для сочности)

Эктор Хименес-Браво

Пасту "Мастер Шеф" Хименес-Браво отваривает, как указано на упаковке.

Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. Приправляем лук паприкой, сушеным орегано и перемешиваем. Добавляем вяленые томаты, немного растительного масла и еще раз перемешиваем.

С головки чеснока срезаем верхушку и ставим ее посреди лука, немного поливаем растительным маслом. Форму накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса.

Эктор Хименес-Браво

Запеченный чеснок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выжимает к луку, добавляет сметану, мелко нарезанные петрушку и шпинат, орешки, натертый сыр и хорошо все перемешивает.

В конце добавляем к луку отварную пасту, для сочности вливаем немного воды, в которой варилась паста, или бульона, еще раз все перемешиваем – и можно наслаждаться.

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