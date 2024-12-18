Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально можно приготовить макароны с обыкновенным луком.
Чтобы приготовить вкусную луковую пасту, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:
- 100 г пасты (в сухом виде)
- 400 г лука
- 1 ч.л. сушеного орегано
- 1 ч.л. паприки
- 70 г вяленых томатов
- 20 г орешков ("Мастер Шеф" Хименес-Браво использовал кедровые)
- 1 головка чеснока
- 50 г сметаны
- 20 г растительного масла
- 20 г петрушки
- 20 г шпината
- 20 г сыра (пармезан)
- вода, в которой будем варить пасту, или бульон – при необходимости (для сочности)
Пасту "Мастер Шеф" Хименес-Браво отваривает, как указано на упаковке.
Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. Приправляем лук паприкой, сушеным орегано и перемешиваем. Добавляем вяленые томаты, немного растительного масла и еще раз перемешиваем.
С головки чеснока срезаем верхушку и ставим ее посреди лука, немного поливаем растительным маслом. Форму накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса.
Запеченный чеснок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выжимает к луку, добавляет сметану, мелко нарезанные петрушку и шпинат, орешки, натертый сыр и хорошо все перемешивает.
В конце добавляем к луку отварную пасту, для сочности вливаем немного воды, в которой варилась паста, или бульона, еще раз все перемешиваем – и можно наслаждаться.
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