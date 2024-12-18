Если вам нужен простой и максимально вкусный рецепт макарон, обязательно попробуйте такой вариант от судьи "Мастер Шеф" Эктора Хименеса-Браво.

Судья кулинарного проекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво показал, как вкусно и оригинально можно приготовить макароны с обыкновенным луком.

Чтобы приготовить вкусную луковую пасту, "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво берет следующие ингредиенты:

100 г пасты (в сухом виде)

400 г лука

1 ч.л. сушеного орегано

1 ч.л. паприки

70 г вяленых томатов

20 г орешков ("Мастер Шеф" Хименес-Браво использовал кедровые)

1 головка чеснока

50 г сметаны

20 г растительного масла

20 г петрушки

20 г шпината

20 г сыра (пармезан)

вода, в которой будем варить пасту, или бульон – при необходимости (для сочности)

Пасту "Мастер Шеф" Хименес-Браво отваривает, как указано на упаковке.

Лук чистим, нарезаем кольцами и выкладываем в форму для запекания. Приправляем лук паприкой, сушеным орегано и перемешиваем. Добавляем вяленые томаты, немного растительного масла и еще раз перемешиваем.

С головки чеснока срезаем верхушку и ставим ее посреди лука, немного поливаем растительным маслом. Форму накрываем фольгой и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку примерно на полчаса.

Запеченный чеснок "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво выжимает к луку, добавляет сметану, мелко нарезанные петрушку и шпинат, орешки, натертый сыр и хорошо все перемешивает.

В конце добавляем к луку отварную пасту, для сочности вливаем немного воды, в которой варилась паста, или бульона, еще раз все перемешиваем – и можно наслаждаться.

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