Ситуация, когда ваш номер оказывается в черном списке другого человека, может случиться по разным причинам.

Прежде чем грешить на сбои в сети, нужно проверить, действительно ли у вас сбой или же человек поставил вас в ЧС.

Например, при звонке звонок может сразу сбрасываться или обрываться после коротких гудков. Иногда, чтобы скрыть факт блокировки, звучат длинные гудки, создавая впечатление, что абонент недоступен. Другой явный сигнал — системное сообщение, которое уведомляет, что абонент временно не принимает звонки.

Чтобы проверить, действительно ли ваш номер заблокирован, можно воспользоваться простым способом: позвонить с другого телефона. Если звонок проходит, это подтверждает, что ваш основной номер находится в черном списке.

Альтернативой может стать активация функции скрытия номера, доступной у большинства мобильных операторов. При ее использовании ваш звонок будет отображаться как «Неизвестный номер», что может помочь определить блокировку.

Если возникает необходимость узнать номер, который не отобразился при входящем вызове, можно обратиться к детализации звонков в личном кабинете мобильного оператора.

В большинстве случаев скрытые номера отображаются в отчете. Однако, если этого не произошло, возможно, использовалась другая система.

Проверить номера, которые вы сами добавили в черный список, можно через настройки телефона или раздел контактов. Эти номера не смогут звонить или отправлять вам сообщения, пока вы не удалите их из списка.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут навредить смартфону.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может не быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.