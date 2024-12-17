Чтобы избежать навязчивых звонков или постоянных звонков с рекламой, можно добавить номер в черный список.

Добавление номера в черный список возможно через функции операционной системы, с помощью специальных приложений или услуг оператора связи.

Добавление номера в черный список — это несложная задача, с которой справится любой пользователь. Активировать эту функцию можно быстро, и уже через несколько минут звонки от ненужных абонентов не будут вам мешать.

На устройствах с операционной системой Android для того чтобы заблокировать номер, достаточно открыть меню «Телефон» и перейти в «Журнал звонков». Там нужно удержать палец на нужном номере и выбрать опцию «Заблокировать». В некоторых оболочках Android этот процесс может немного отличаться, но суть остаётся неизменной.

На устройствах Samsung блокировка номера выполняется через меню «Телефон». Нужно выбрать номер, который хотите заблокировать, затем открыть «Настройки вызовов» и включить блокировку. Устройства других брендов, таких как HTC, LG, Meizu и Xiaomi, также предлагают удобные способы для добавления номеров в черный список через меню телефона или настройки безопасности.

Кроме того, существуют различные приложения, такие как Number, Блокировщик звонков или Чёрный список, которые помогают заблокировать нежелательные звонки и SMS. Услуга блокировки от оператора мобильной связи также доступна и позволяет скрыть звонки с определенных номеров.

Если вы хотите удалить номер из черного списка, нужно просто повторно зайти в настройки устройства или приложение и отключить блокировку.

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