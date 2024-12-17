Зависание, перезагрузка и другая внезапная проблема может произойти на любом смартфоне, независимо от его бренда и стоимости.

Если ваш смартфон завис во время разговора, важно знать, как действовать, чтобы вернуть его в рабочее состояние.

Если ваш телефон имеет съемную батарею, первым шагом будет извлечение батареи и ее повторная установка. Это позволит выполнить перезагрузку устройства. После этого проверьте, достаточно ли памяти на вашем устройстве. Если память переполнена, очистите ее, удалив ненужные файлы и приложения.

Если смартфон не реагирует на попытки перезагрузки, необходимо выполнить принудительное перезагрузку, удерживая кнопку включения до тех пор, пока устройство не выключится. После этого включите его снова.

Если и это не помогает, попробуйте зажать одновременно кнопку включения и кнопку уменьшения громкости. Эта комбинация приведет к перезагрузке системы на устройствах с Android.

Еще одной причиной зависания может быть SIM-карта, особенно если зависание происходит только во время звонков. Выньте SIM-карту, подождите несколько минут и снова вставьте ее в телефон. Это позволит телефону перерегистрироваться в сети и, возможно, решит проблему. Если карта была использована долго или неправильно обрезана, ее стоит заменить.

Если смартфон завис в момент, когда вы просто пытались позвонить, и устройство не реагирует, возможно, его просто перегрузили открытые приложения. Закройте все ненужные вкладки, чтобы освободить оперативную память.

Нередко зависания происходят из-за накопленного мусора, не забывайте чистить телефон от лишних фото, приложений и накопившихся в них данных, которые вам просто не нужны.

Последние новости Украины:

Что нельзя держать рядом с телефоном: список вещей, которые могут повредить смартфон.

Украинцев призывали потреблять меньше электроэнергии: в Минэнерго объяснили, как это сделать.

Зимой может быть отключений света: в ДТЭК назвали единственное условие.