Квашеная капуста – это отличный источник витаминов, аминокислот и пробиотиков, поэтому это незаменимый продукт в осенне-зимний период.
Ее можно есть и как самостоятельную закуску, и использовать в качестве основы для разнообразных блюд, в частности салатов. Рецептом оригинального салата с квашеной капустой и овощами поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.
"Сегодня предлагаю приготовить простой и вкусный салат с этим супер-ингредиентом", - подчеркнула кулинар.
Для приготовления салата с квашеной капустой нам понадобятся следующие ингредиенты:
- капуста квашеная – 320 г
- кукуруза консервированная - 1 банка
- яблоко – 1 среднее
- морковь – 1 средняя
- перец болгарский (желательно красного цвета) – 1 шт.
- лук синий – 1 шт.
- петрушка – маленький пучок
- растительное масло – 4 ст.л.
- мед – 1 ст.л.
- соль и молотый перец – по вкусу
Квашеную капусту можете приготовить самостоятельно по рецепту звезды "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк – рецепт здесь.
Сладкий перец нарезаем тонкими полосками, яблоко – соломкой, лук – тонкими полукольцами, петрушку – мелко. Морковь натираем либо на терке для моркови по-корейски, либо просто на крупной терке. Сливаем жидкость с консервированной кукурузы.
В большую миску выкладываем квашеную капусту, нарезанные овощи, петрушку, консервированную кукурузу, заправляем растительным маслом с медом, доводим до вкусу солью и перцем и хорошо перемешиваем салат.
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