Салат с квашеной капустой и овощами готовится очень просто и быстро, из доступных ингредиентов, а получается супервкусным и полезным, без добавления майонеза.

Квашеная капуста – это отличный источник витаминов, аминокислот и пробиотиков, поэтому это незаменимый продукт в осенне-зимний период.

Ее можно есть и как самостоятельную закуску, и использовать в качестве основы для разнообразных блюд, в частности салатов. Рецептом оригинального салата с квашеной капустой и овощами поделилась украинская кулинарная блогерка Екатерина Мовчан.

"Сегодня предлагаю приготовить простой и вкусный салат с этим супер-ингредиентом", - подчеркнула кулинар.

Для приготовления салата с квашеной капустой нам понадобятся следующие ингредиенты:

капуста квашеная – 320 г

кукуруза консервированная - 1 банка

яблоко – 1 среднее

морковь – 1 средняя

перец болгарский (желательно красного цвета) – 1 шт.

лук синий – 1 шт.

петрушка – маленький пучок

растительное масло – 4 ст.л.

мед – 1 ст.л.

соль и молотый перец – по вкусу

Квашеную капусту можете приготовить самостоятельно по рецепту звезды "Мастер Шеф" Мирославы Пекарюк – рецепт здесь.

Сладкий перец нарезаем тонкими полосками, яблоко – соломкой, лук – тонкими полукольцами, петрушку – мелко. Морковь натираем либо на терке для моркови по-корейски, либо просто на крупной терке. Сливаем жидкость с консервированной кукурузы.

В большую миску выкладываем квашеную капусту, нарезанные овощи, петрушку, консервированную кукурузу, заправляем растительным маслом с медом, доводим до вкусу солью и перцем и хорошо перемешиваем салат.

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