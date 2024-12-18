В Украине введены новые графики отключений электроэнергии, которые будут одинаковыми для всех регионов.
Об этом сообщили в ДТЭК. Потребители будут поделены на подгруппы, и теперь между отключениями они будут получать не менее 3,5 часов с электричеством. Обновленный график можно найти на сайте своего облэнерго.
Как раскрыли в ДТЭК, главной целью новшеств является обеспечение более справедливого и равномерного распределения отключений, а также увеличение времени, когда в домах есть свет.
Согласно новым правилам, потребители будут иметь не менее 3,5 часов с электричеством между отключениями. Это стало возможным благодаря разделению каждой группы потребителей на две подгруппы. Оператор может отключать только одну из подгрупп, что помогает уменьшить нагрузку на сеть и обеспечивает большее количество людей с электричеством одновременно. Такой подход позволяет более эффективно распределять ограничения и способствует стабильной работе энергосистемы.
Унифицированные графики делают отключения более предсказуемыми для потребителей. Теперь все регионы будут работать по одинаковому принципу, учитывая разницу между буднями и выходными днями, а также день и ночь.
Эти изменения позволяют жителям каждого региона легко ориентироваться в расписании отключений своей группы. Однако следует помнить, что графики могут изменяться при авариях, повреждениях сетей или других непредвиденных обстоятельствах.
Основные моменты новых графиков:
- принцип справедливости: отключения равномерно распределяются по всем регионам;
- разделение групп: каждая очередь разделяется на две подгруппы, что позволяет отключать их отдельно;
- оперативное управление: диспетчеры могут корректировать отключение в зависимости от нагрузки на сеть;
- время на включение/отключение: для восстановления или отключения электричества выделяется до 30 минут.
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