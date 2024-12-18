Несмотря на снижение цен, популярный овощ в Украине все еще дороже, чем в прошлом году.

В Украине цены на тепличные огурцы снизились на 11%, но они все равно остаются на 21% выше, чем в прошлом – это временное явление, и уже на следующей неделе возможен рост цен.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

Снижение стоимости огурцов обусловлено несколькими факторами:

Уменьшение спроса со стороны оптовых компаний: рынок фиксирует падение интереса к крупным партиям огурцов из-за низких темпов продаж в розничном сегменте.

Накопление невостребованной продукции: из-за замедления сбыта на складах тепличных предприятий собралось гораздо больше огурцов, что ухудшает их качество и заставляет производителей снижать цены во избежание убытков.

Огурцы продаются по цене 80-110 грн/кг. Несмотря на снижение цен, тепличные огурцы в Украине все еще дороже прошлогоднего. Средняя цена на них на 21% выше уровня 2023 года. Это объясняется рядом экономических факторов, в частности, ростом затрат на выращивание, транспортировку и энергоресурсы, которые оказали значительное влияние на аграрный сектор в текущем году.

Большинство участников рынка считают нынешнее удешевление временным. Эксперты прогнозируют, что уже на следующей неделе цены могут снова начать расти, если уменьшение предложения не компенсируется спросом на рынке.

Последние новости Украины:

Украинцев предупредили о повышении тарифа на воду: названа сумма после возможного роста.

В Украине ожидается резкий рост цен на несколько популярных продуктов: что больше всего подорожает.

Несмотря на собранный урожай, ситуация усложняется: цены на хлеб снова изменятся.