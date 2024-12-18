В Украине насчитывается на сегодняшний день около 10,3 миллиона пенсионеров, из которых треть – 2,8 миллиона – продолжают работать.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины. Работающие пенсионеры получают более высокие выплаты по сравнению с теми, кто полностью прекратил трудовую деятельность после выхода на пенсию.

По состоянию на 1 октября 2024 года средний размер пенсии для работающих пенсионеров составляет 6 257,96 грн.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, на октябрь средний размер пенсионной выплаты составляет 5851,86 гривны. В этом году пенсии украинцев увеличились. Однако большинство пенсионеров (25,79%) получают пенсии менее 3000 гривен. Размеры пенсий для остальных категорий граждан распределяются следующим образом:

от 3 001 до 4 000 грн - 17,35% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 грн - 18,59%;

от 5 001 до 10 000 грн - 25,57%;

свыше 10 000 грн - 12,70%.

Также ранее Пенсионный фонд сообщил, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям в 2025 году, в частности для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем и нуждается в постороннем уходе.

Чтобы получить такую ​​доплату, гражданину необходимо самостоятельно подать заявление в Пенсионный фонд. Также необходимо документально подтвердить право на выплату, предоставив, в частности, медицинское заключение.

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