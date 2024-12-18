Украинцам в подробностях объяснили, за что автомобилисты могут получить наказание.

В Украине пока нет штрафов за использование летних шин зимой, но уже зарегистрирован законопроект, предусматривающий штрафы.

Так, в Верховной Раде 20 февраля зарегистрирован законопроект № 11029, предусматривающий усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

Определены следующие штрафы: 340 грн для легковых автомобилей и 8500 грн для грузовиков и автобусов. Эксперты подчеркивают, что зимние шины значительно улучшают безопасность на дороге. Они обладают лучшими характеристиками сцепления на скользких поверхностях и уменьшают тормозной путь.

Это особенно важно в условиях гололеда и низких температур, когда летняя резина становится жесткой, что ухудшает управляемость автомобилем. Зимние шины, в свою очередь, изготавливаются из более мягкого материала, что позволяет сохранять эластичность даже в сильные морозы. Их протектор имеет специальный рисунок, обеспечивающий лучшее сцепление с дорогой в снег или дождь.

По словам Алексея Белошицкого, первого заместителя начальника департамента Патрульной полиции, сейчас вероятность принятия закона этой зимой невелика. В Украине идет дискуссия по этому вопросу, и есть немало противников введения штрафов за летние шины зимой.

Однако в Патрульной полиции отмечают, что использование зимних шин уже является необходимостью, а не только рекомендацией. Сейчас соответствие шин техническим требованиям прописано в правилах дорожного движения, но конкретные указания по сезонности не даны.

В Украине отсутствуют законодательно определенные даты перехода на зимние шины. Однако специалисты советуют менять резину, когда среднесуточная температура опускается стабильно ниже 10°C.

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