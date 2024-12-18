Стоимость электроэнергии в Украине значительно выросла за последние два года, а в этом году она выросла на 63,6% – однако потребители имеют возможность снизить расходы на коммунальные услуги.

Известно, как украинцы могут сэкономить более 400 грн на электричестве.

свет, отключение света

Для того чтобы получить значительную скидку на электроэнергию, достаточно обратиться к поставщикам услуг и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Такой счетчик позволяет оплачивать электроэнергию, потребленную в ночное время по льготной цене. В настоящее время дневной тариф составляет 4,32 грн/кВтч, а ночной — всего 2,16 грн/кВтч.

Счетчики имеют два режима учета в зависимости от времени суток:

  • Льготный тариф действует ночью с 23:00 до 7:00;
  • С 7:00 до 23:00 – стандартный дневной тариф.

Таким образом, потребители могут экономить, используя электроприборы, такие как бойлер, стиральные и посудомоечные машины, хлебопечка и т.п., в ночное время, когда тариф составляет всего 2,16 грн за кВт·ч.

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Например, семья из трех человек, проживающая в квартире с электроплитой и бойлером, потребляя в среднем 300 кВтч в месяц, заплатит по дневному тарифу 1296 грн (4,32 грн/кВтч). Однако, используя ночной тариф, ее расходы уменьшаются до 864 грн, что почти на 430 грн меньше.

Также следует отметить, что с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей был повышен с 2,64 грн/кВтч до 4,32 грн/кВтч.

Источник: Oboz.ua.

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