Стоимость электроэнергии в Украине значительно выросла за последние два года, а в этом году она выросла на 63,6% – однако потребители имеют возможность снизить расходы на коммунальные услуги.
Известно, как украинцы могут сэкономить более 400 грн на электричестве.
Для того чтобы получить значительную скидку на электроэнергию, достаточно обратиться к поставщикам услуг и установить двухтарифный счетчик "день-ночь". Такой счетчик позволяет оплачивать электроэнергию, потребленную в ночное время по льготной цене. В настоящее время дневной тариф составляет 4,32 грн/кВтч, а ночной — всего 2,16 грн/кВтч.
Счетчики имеют два режима учета в зависимости от времени суток:
- Льготный тариф действует ночью с 23:00 до 7:00;
- С 7:00 до 23:00 – стандартный дневной тариф.
Таким образом, потребители могут экономить, используя электроприборы, такие как бойлер, стиральные и посудомоечные машины, хлебопечка и т.п., в ночное время, когда тариф составляет всего 2,16 грн за кВт·ч.
Например, семья из трех человек, проживающая в квартире с электроплитой и бойлером, потребляя в среднем 300 кВтч в месяц, заплатит по дневному тарифу 1296 грн (4,32 грн/кВтч). Однако, используя ночной тариф, ее расходы уменьшаются до 864 грн, что почти на 430 грн меньше.
Также следует отметить, что с 1 июня 2024 года тариф на электроэнергию для бытовых потребителей был повышен с 2,64 грн/кВтч до 4,32 грн/кВтч.
Источник: Oboz.ua.
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