Двух 15-летних харьковчан — парня и девушку российские спецслужбы завербовали через телеграмм-каналы.

СБУ и Национальная полиция задержали двух несовершеннолетних агентов российских спецслужб, совершивших взрывы взрывных устройств вблизи отделений полиции в Харькове.

Об этом сообщили в СБУ .

По информации следствия, 8 и 9 декабря 2024 эти лица, выполняя задачи оккупантов, взорвали взрывчатки в Слободском и Холодногорском районах города. К счастью, пострадавших не было.

Оперативники СБУ разоблачили злоумышленников на месте происшествия. Ими оказались двое 15-летних харьковчан — парень и девушка, которых российские спецслужбы завербовали через телеграмм-каналы с обещанием «легких» денег.

Согласно расследованию, подростки действовали отдельно, каждый выполняя свой отдельный теракт по инструкциям общего куратора по России. Молодой человек самостоятельно изготовил самодельную взрывчатку, используя металлические шарики и детонатор для дистанционной активации. Девушка получила уже готовое устройство.

Оба злоумышленника замаскировали взрывчатки в пакетах и ​​оставили их в мусорных контейнерах возле отделений полиции, а также установили мобильные телефоны для дистанционной активации и видеофиксации последствий взрывов.

По данным следствия, целью агрессора было посеять панику среди населения и дестабилизировать ситуацию в регионе.

СБУ сообщила задержанным о подозрении за террористический акт (ч. 2 ст. 258 УК Украины). Несмотря на их юный возраст, им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества за это тяжкое преступление.

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