В зимний период у бытовых потребителей свет отключат на 4-8 часов в сутки, однако некоторые жители городов будут сидеть без света дольше.

Даже при полном привлечении импорта электроэнергии Украине будет сложно обеспечить круглосуточное электроснабжение некоторых украинских городов.

Об этом заявил в комментарии "Киев24" эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев.

Он отметил, что в зимний период у бытовых потребителей свет будут отключать на 4-8 часов в сутки, а отключения будут происходить в 2-3 очереди.

"В прогнозах ничего не изменилось. Я по-прежнему говорю, что при определенных условиях возникновения дефицита и нехватки электроэнергии в объеме около 3 ГВт, а 3 ГВт - это 2-3 очереди отключений, то есть 4-8 часов выключения света в сутки. бытовых потребителей. Этот прогноз сохраняется, но не одинаков для всех регионов. куда прилетело. У них будут продолжительнее эти периоды отключения", - рассказал эксперт.

Рябцев также отметил, что после очередных обстрелов особенно пострадают те районы, куда попали вражеские удары и в них отключения могут продолжаться дольше. Эксперт также назвал города, которые зиму проведут в темноте.

"Даже если импорт будет привлечен на 100%, это не позволит обеспечить непрерывным электроснабжением такие города как Днепр и Одесса, невозможно обеспечить светом круглосуточно", - считает Геннадий Рябцев.

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