Существует четыре категории пенсионеров, которые будут продолжать получать выплаты выше 8 000 гривен.

С началом нового года пенсии в Украине будут оставаться на том же уровне, без существенных изменений. Однако для определенных категорий пенсионеров выплаты все же будут значительно выше минимального уровня.

Об этом сообщили в ПФУ.

Согласно данным Пенсионного фонда Украины, средний размер пенсии для работающих пенсионеров выше общего. На сегодняшний день эта сумма составляет 6 257,96 грн, что на 596,91 грн больше по сравнению с началом года.

Одновременно с повышением прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц — с 2 093 до 2 361 грн — выросла и минимальная пенсия, достигнув соответствующего уровня.

Согласно проекту бюджета на 2025 год размер пенсий, прожиточный минимум и социальные выплаты будут оставаться без изменений до 2028 года. Таким образом, в следующем году пенсии не будут увеличены и будут оставаться на уровне 2024 года.

В то же время, существует четыре категории пенсионеров, которые будут продолжать получать выплаты выше 8 000 гривен:

Пострадавшие от аварии на ЧАЭС : пенсии для «чернобыльцев» с инвалидностью I группы составляют не менее 8 187 грн, тогда как для лиц с инвалидностью ІІ и ІІІ групп — сумма менее 8 000 грн.

Ликвидаторы аварии на ЧАЭС : пенсии для тех, кто получил инвалидность в результате ликвидации последствий аварии, составляют не менее 8 025 грн для ІІІ группы, 10 700 грн для ІІ группы и 13 376 грн для І группы инвалидности.

Военные с инвалидностью : военные, получившие инвалидность во время службы, имеют право на пенсию в размере 100%, 80% или 60% от денежного довольствия, в зависимости от группы инвалидности.

Лица с инвалидностью из-за войны : люди, ставшие инвалидами из-за войны, получают повышенные пенсии: 15 346 грн для І группы, 12 395 грн для ІІ группы и 8 499 грн для ІІІ группы инвалидности.

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