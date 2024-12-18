Украинцы снова сталкиваются с повышением тарифов на мобильную связь.

После того, как оператор Киевстар недавно объявил об изменениях в своей тарифной политике, теперь и Vodafone анонсирует повышение стоимости услуг.

Как пишет Bibliotech, абоненты уже начали получать уведомления о новых ценах на популярные тарифные планы.

Согласно обновленным условиям, Vodafone обещает улучшить наполнение тарифов. В результате повышения стоимости абоненты получат больше минут для звонков, больше мобильного интернета и больше SMS. Изменения коснутся шести основных тарифных планов, среди которых есть как доступные, так и более дорогие варианты для активных пользователей.

Вот как будут выглядеть новые цены и условия:

Smart Light - ежемесячная плата будет составлять 120 грн. Количество минут для звонков других операторов увеличено до 300 минут.

Smart XS – цена вырастет до 140 грн. Абоненты получат 400 минут для звонков в другие сети и 7 ГБ мобильного интернета.

Smart XS+ — стоимость тарифа составит 160 грн. В пакет будут входить 500 минут на другие сети и 10 ГБ мобильного трафика.

Smart S+ – новая цена – 210 грн. У клиентов будет 400 минут для звонков на другие сети и 25 ГБ мобильного интернета.

Smart M – цена повысится до 240 грн. Тариф будет включать 500 минут в другие сети и 30 ГБ мобильного интернета.

Smart XL – ежемесячная плата останется на уровне 400 грн. Количество минут для звонков на другие сети останется без изменений, но объем Интернета не изменится.

На ряд внепакетных услуг цены тоже изменятся: Звонки на номера других операторов теперь будут стоить 3 грн в минуту. Дополнительные 300 МБ мобильного интернета будут стоить 20 грн. 10 SMS сверх пакетного лимита — обойдутся в 3 грн.

Последние новости Украины:

Ограничения уже действуют: НБУ изменил валютные правила для украинцев, список нововведений.

Удешевление не стоит ожидать: в НБУ назвали продукты, на которые поднимутся цены уже в ближайшее время.

Нацбанк выводит из обращения украинские монеты: изымут копейки разных номиналов.