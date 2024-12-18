После того, как оператор Киевстар недавно объявил об изменениях в своей тарифной политике, теперь и Vodafone анонсирует повышение стоимости услуг.

Как пишет Bibliotech, абоненты уже начали получать уведомления о новых ценах на популярные тарифные планы.

Согласно обновленным условиям, Vodafone обещает улучшить наполнение тарифов. В результате повышения стоимости абоненты получат больше минут для звонков, больше мобильного интернета и больше SMS. Изменения коснутся шести основных тарифных планов, среди которых есть как доступные, так и более дорогие варианты для активных пользователей.

телефон, скриншот Ютуб

Вот как будут выглядеть новые цены и условия:

Smart Light - ежемесячная плата будет составлять 120 грн. Количество минут для звонков других операторов увеличено до 300 минут.

Smart XS – цена вырастет до 140 грн. Абоненты получат 400 минут для звонков в другие сети и 7 ГБ мобильного интернета.

Smart XS+ — стоимость тарифа составит 160 грн. В пакет будут входить 500 минут на другие сети и 10 ГБ мобильного трафика.

Smart S+ – новая цена – 210 грн. У клиентов будет 400 минут для звонков на другие сети и 25 ГБ мобильного интернета.

Smart M – цена повысится до 240 грн. Тариф будет включать 500 минут в другие сети и 30 ГБ мобильного интернета.

Smart XL – ежемесячная плата останется на уровне 400 грн. Количество минут для звонков на другие сети останется без изменений, но объем Интернета не изменится.

телефон, мобильная связь

На ряд внепакетных услуг цены тоже изменятся: Звонки на номера других операторов теперь будут стоить 3 грн в минуту. Дополнительные 300 МБ мобильного интернета будут стоить 20 грн. 10 SMS сверх пакетного лимита — обойдутся в 3 грн.

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