Температура воздуха будет колебаться от -5 до +9 °C, а на западе и юге ожидаются дожди , в других регионах мокрый снег.

По прогнозам Укргидрометцентра, 16 декабря, по большей части Украины будет идти снег с дождем, в частности на западе и юге. Температура днем ​​будет +5…+6 °C, на западе — до +8 °C, а в Крыму — даже до +11 °C. Однако сильные порывы ветра (15-28 м/с) сделают погодные условия еще опаснее, особенно на западе, в Житомирской, Киевской и Черкасской областях.

17 декабря мокрый снег сменится на дождь в большинстве областей, в частности, на Сумщине, Харьковщине, Донетчине и Луганщине. Температура повысится, а на западе и юге ночью до +5 °C, днем ​​— до +8 °C. В то же время холоднее всего будет в "снежных" районах, где температура будет колебаться у нулевой отметки. 18 декабря дожди прекратятся, а на востоке и севере станет холоднее - до -1 °C, на западе и юге еще будет комфортно, до +8 °C. Киев в этот день охватит температура от -1 до +1°C, без осадков.

19 декабря снова на большей части территории ожидается дождь. Снег будет идти на востоке и юго-востоке, в частности, на Харьковщине, Луганщине и Донбассе. Теплее всего будет на западе и в Крыму — до +9 °C, а в Киеве ночью будет +1…+3 °C, днем ​​+5…+7 °C. 20 декабря прогнозируются дожди на западе, в Житомирской и Киевской областях, а остальная территория останется сухой и солнечной. В южных областях температура поднимется до +9 °C, а в Одесской области даже до +10 °C.

21 декабря снова дожди и мокрый снег на западе, востоке и в Крыму, а в других регионах будет сухо. Температура ночью будет от -2 до +3 °C, днем ​​от +2 до +7 °C. 22 декабря в северных и западных областях погода будет сухой, а на остальной территории будут идти дожди и мокрый снег. Местами возможен туман и гололедица. Температура днем ​​будет колебаться от +2 до +7 ° C, а в Карпатах будет холоднее - до -6 ° C днем.

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