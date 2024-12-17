В Черновцах суд принял решение о военнослужащем, служившем во рту охраны территориального центра комплектования и социальной поддержки.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных дел. Он организовал схему, благодаря которой некоторые граждане могли избегать мобилизации с помощью фальшивых повесток.

Согласно материалам дела, военный, работая в ТЦК, обнаружил, что учет повесток не ведется должным образом, а бланки с подписями и печатями военного комиссара не контролируются после их использования. Воспользовавшись этими обстоятельствами, он придумал схему, по которой предлагал клиентам за деньги получить фальшивые повестки, срок действия которых ограничивался одним месяцем. По истечении этого срока он издавал новую повестку.

Один из «клиентов», которому было предложено избежать мобилизации из-за фальшивой повестки, обратился в полицию. В результате обвиняемый был задержан во время получения взятки. Военный, вступивший на службу в первый день полномасштабного вторжения, на суде признал свою вину и раскаялся. Суд признал Андрея Г. виновным в получении неправомерной выгоды. Ему назначен штраф в размере 8500 гривен. Кроме того, с него взыскано 1434 гривны за привлечение эксперта в уголовном производстве.

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