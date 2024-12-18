Если домохозяйства с индивидуальным отоплением платят за газ в зимний период 3-4 тысячи гривен, то после пересмотра тарифов сумма может увеличиться.

Расходы украинцев на природный газ могут удвоиться из-за возможного повышения тарифов.

Об этом сообщил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко в своем комментарии в Youtube.

Согласно его словам, если домохозяйства с индивидуальным отоплением платят за газ в зимний период 3-4 тысячи гривен, то после пересмотра тарифов сумма может увеличиться до 6-8 тысяч гривен, что вдвое больше.

"Потребление газа в доме 80-100 квадратов, ну, 400-500 кубов сельская местность, в пригороде. И человек платит, это получается от 3 до 4 тысяч. А увеличат вдвое. Соответственно, будут платить 6-8 тысяч", - прогнозирует эксперт .

В последние годы долг населения за газ значительно вырос: по минимальным оценкам, вдвое, а в некоторых случаях — более чем в три раза.

"Долги за газ на 1 января 2022 года составляли 31 миллиард гривен. На сегодняшний день долги за газ Украиной составляют более 60 миллиардов, а некоторые называют цифры даже 100 миллиардов", — добавил Попенко.

Он отметил, что у украинцев уже сейчас есть значительные долги за коммунальные услуги, и ситуация может значительно ухудшиться после повышения тарифов. Если тарифы на газ поднимут до рыночного уровня, долг может вырасти до 150 миллиардов гривен. Честно говоря, 80% населения не в состоянии платить имеющиеся тарифы.

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