До конца декабря цены на бензин, дизтопливо и автогаз в Украине будут оставаться стабильными, однако некоторые АЗС могут ввести скидки в рамках праздничных акций.

Как пишет Информатор, это происходит на фоне ожидаемых изменений на рынке, в частности из-за новых акцизов и роста цен на пропан-бутан в Европе.

В период с 16 по 22 декабря цены на топливо в Украине не изменятся существенно. Стабильность на рынке горючего связана с сезонными колебаниями спроса, что в зимний период традиционно низкое. Однако операторы АЗС активизируют скидки, чтобы привлечь больше клиентов перед праздниками. Ожидается, что акции со скидками могут появиться на некоторых сетях уже к Рождеству, когда спрос на топливо обычно растет из-за большего количества путешествий.

Кроме того, трейдеры готовятся к повышению акцизов и уже приступают к подготовке к закупкам горючего, хотя, по словам экспертов, массовый импорт горючего для создания запасов начнется только после Рождества. Это также связано с тем, что большинство трейдеров продают свои остатки, готовя денежные средства для новых закупок. Однако активный завоз горючего из-за границы начнется после 25 декабря, когда спрос на горючее снова вырастет.

Другой фактор, влияющий на рынок, - это рост цен на автогаз в Европе из-за ввода эмбарго на импорт из России, который вступает в силу 25 декабря. Это увеличит стоимость пропан-бутана в странах ЕС и соответственно может отразиться на ценах на автогаз в Украине. Также следует отметить, что международные санкции против Ирана и России, а также снижение процентных ставок в Еврозоне и США могут привести к повышению стоимости нефти на мировом рынке. Это может повлиять на стоимость горючего в Украине в среднесрочной перспективе.

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